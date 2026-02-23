Muerte de El Mencho: Christian Nodal se pronuncia ante la ola de violencia en México

La muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, ocurrida el pasado domingo 22 de febrero, generó impacto a nivel internacional y preocupación entre los ciudadanos.

El líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido por el Ejército mexicano durante un operativo de seguridad en una zona montañosa del estado, como parte de una acción especial contra la estructura criminal.

Este hecho derivó en una serie de incidentes violentos, incluyendo bloqueos, vehículos incendiados y cierres viales en estados como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población ante el impacto de la violencia asociada al crimen organizado.

Christian Nodal se pronunció tras la ola de violencia en México. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Reacción de Christian Nodal

Tras conocerse la noticia, una de las reacciones que llamó la atención fue la del cantante mexicano Christian Nodal, quien utilizó su canal de difusión en Instagram para compartir un mensaje luego de confirmarse la muerte de El Mencho.

“Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México. Cuídense mucho, por favor”, escribió.

Este fue el mensaje de Christian Nodal en su canal de Instagram. (Christian Nodal/Instagram)

El episodio de violencia que presenció días antes

Nodal vivió, el pasado 12 de febrero un episodio de alta tensión tras presenciar un ataque armado cerca de una propiedad de su suegro, Pepe Aguilar, en Zacatecas.

Se trató de un hecho ajeno a la reciente muerte del líder criminal, pero que evidencia el clima de violencia que atraviesa el país.

Durante ese suceso, Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, lograron resguardar sus vidas y huir a un lugar seguro. Ninguno de los dos se pronunció públicamente al respecto.