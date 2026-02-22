¡De la gloria al infierno! El triste destino de los hijos de El Mencho tras la caída del jefe del Cártel Jalisco

La muerte del narcotraficante y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, ha generado un fuerte impacto a nivel internacional.

Este domingo 22 de febrero se confirmó su fallecimiento por parte del ejército mexicano.

LEA MÁS: México vive momentos de terror tras confirmarse la muerte de Nemesio “el Mencho” Oseguera

El papel de sus hijos en el CJNG

De acuerdo con información publicada por el medio El Heraldo de México, El Mencho tuvo tres hijos.

Tras la muerte de "El Mencho", grupos armados incendiaron automóviles y camiones. (ULISES RUIZ/AFP)

El más conocido es Rubén Oseguera, alias El Menchito, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2020 por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

LEA MÁS: Crece la presión en Venezuela: más de 1.500 presos piden acogerse a amnistía

Posteriormente fue procesado y condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión.

Hijas de El Mencho y su situación legal

Otra de sus hijas es Jessica Oseguera, arrestada en 2020 por autoridades estadounidenses por presunto vínculo con lavado de dinero, aunque fue liberada en 2022.

También figura Laisha Oseguera, acusada en 2021 de participar en el secuestro de dos marinos, pero actualmente se encuentra en libertad.