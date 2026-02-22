Crece la presión en Venezuela: más de 1.500 presos piden acogerse a amnistía

Más de 1.500 presos solicitaron en Venezuela su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo este sábado el jefe del Parlamento, quien aseguró que a lo largo del día van 80 excarcelaciones.

El mecanismo de amnistía -según la ley aprobada el jueves pasado- no es automático. Los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo. La fiscalía puede igualmente pedir la liberación.

Familiares de presos políticos sostienen carteles mientras participan en una protesta frente a la cárcel Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 12 de febrero de 2026. La legislatura venezolana el 12 de febrero pospuso la adopción de un histórico proyecto de ley de amnistía que se espera conduzca a la liberación de cientos de presos políticos. (Foto de Pedro MATTEY / AFP) (PEDRO MATTEY/AFP)

“En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato, y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía”, indicó el diputado Jorge Rodríguez en una rueda de prensa.

Dijo después a la AFP que solo el día sábado van 80 excarcelaciones en Caracas, sin precisar más detalles.

La ley se enmarca en lo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez definió como el paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.

La mandataria asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. Impulsó el texto en medio de la presión que enfrenta desde Washington, con el que normaliza relaciones diplomáticas y al que cedió control del petróleo.

Venezuela's interim president Delcy Rodriguez waves after signing the amnesty law approved by the National Assembly at the Miraflores Palace in Caracas on February 19, 2026. Venezuela's Parliament unanimously approved on February 19 a historic amnesty law that is expected to lead to the release of hundreds of political prisoners after 27 years of Chavismo. (Photo by Juan BARRETO / AFP) (JUAN BARRETO/AFP)

El instrumento, no obstante, recibió críticas desde organizaciones de derechos humanos que tacharon esta ley de insuficiente y excluyente.

Esperamos que sea verdad

Rodríguez dijo que las liberaciones tomarán pocos días y que es un proceso que “está ocurriendo de manera permanente” .

“Esperemos que sea verdad”, dijo Génesis Rojas a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7.

Los familiares acampan frente a los centros de reclusión desde hace más de mes y medio, cuando Rodríguez anunció un primer proceso de excarcelaciones con libertad condicional.

Hasta ahora fueron excarcelados 448 presos, según la ONG Foro Penal, que estima que quedan aún unos 650 tras las rejas.

“¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares!”, gritaba un grupo el sábado de madrugada frente a Zona 7. “¡¿Hasta cuándo tanto abuso de poder? Libérenlos, todos son inocentes!”.