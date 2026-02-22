Nemesio Oseguera: Estados Unidos reacciona tras confirmación de muerte del capo mexicano

La muerte de Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue confirmada este domingo por el ejército mexicano.

El caso generó reacciones inmediatas a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares (más de siete mil millones de colones) por información sobre su paradero.

LEA MÁS: Crece la presión en Venezuela: más de 1.500 presos piden acogerse a amnistía

Reacción del Departamento de Estado

Minutos después de conocerse la noticia, Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que la muerte del capo “es una gran noticia para México, EE.UU., América Latina y el mundo”, de acuerdo con información publicada por CNN.

El ejército mexicano confirmó la muerte del narcotraficante. (AFP/AFP)

LEA MÁS: La NASA anuncia nuevo retraso en misión a la Luna y explica por qué

Según CNN, el funcionario calificó a Oseguera como uno de los capos “más sanguinarios y despiadados”.

Impacto regional

Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por datos que permitieran ubicar a El Mencho. Tras felicitar a México por la operación, Landau lamentó la violencia que ha afectado al país en los últimos años y subrayó la relevancia del hecho para la seguridad regional.