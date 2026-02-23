Tica que vive en Guadalajara, México, describe el terror que viven tras la muerte de Nemesio “el Mencho” Oseguera

Una costarricense que reside en México relató el ambiente de terror que se vive en Guadalajara tras la muerte del poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Se trata de Jahaira Ulloa Salas, oriunda de Cervantes de Alvarado, Cartago, quien desde noviembre del 2025 vive en Tonalá de Guadalajara.

La tica se trasladó a esa ciudad para someterse a un tratamiento de células madre y, además, porque ahí conoció a su pareja. En Costa Rica trabajaba como fisioterapeuta en el hospital Max Peralta.

Según contó, la tensión comenzó a sentirse con fuerza la mañana de este domingo 22 de febrero, cuando ocurrió la muerte del líder narco; sin embargo, desde el viernes ya se percibían operativos en la zona.

Tica relata el terror que se vive en México

“Mi pareja salió al trabajo, me llamó y me dijo: ‘Voy para la casa porque cerraron los locales y las tiendas. Los bancos del bienestar, que son del Estado, los han quemado, también el transporte público, ha sido un caos total. Los helipcóteros pasan a cada rato, uno no está acostumbrado, en realidad es un poco caótico”, detalló la costarricense.

La cartaginesa aseguró que la preocupación es constante ante lo que pueda suceder en las próximas horas.

“Nosotros mantenemos las medidas de seguridad de no salir, porque igual no puedes salir aunque tengas el carro, porque los cárteles, para hacer los narcobloqueos, lo que hacen es que toman el servicio público, bajan a la gente, la encañonan y prenden fuego, igual a los tráiler, los carros, todo", mencionó.

Además, describió un ambiente inusual en la ciudad.

Asegura que, aparte de las aeronaves que sobrevuelan constantemente, lo único que se escucha es el viento, en medio de un silencio que —según afirma— no es normal en Guadalajara, en medio de la ola de violencia que sacude a México.