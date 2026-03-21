¿Falleció Victoria Ruffo? Video desata rumores y preocupa a sus seguidores

En las últimas horas se divulgó un video en redes sociales que aseguraba el presunto fallecimiento de la actriz de telenovelas Victoria Ruffo, una noticia que encendió las alarmas y entristeció a sus seguidores.

No hay confirmación oficial

Sin embargo, la noticia no es real y no existe ningún reporte oficial que confirme su muerte. Además, ni familiares ni fuentes cercanas han respaldado la información, lo que apunta a una noticia falsa.

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Contenido manipulado con tecnología

Dado este contexto, se trataría de un contenido manipulado o creado con herramientas de Inteligencia Artificial, en el que se afirmaba que la actriz, de 63 años, había fallecido tras una infección que le habría provocado complicaciones de salud.

Los rumores de la supuesta muerte de Victoria Ruffo encendieron las alarmas. (Victoria Ruffo/Instagram)

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Con la variedad de herramientas actuales, es cada vez más sencillo replicar voces, imágenes y narraciones para simular noticias, lo que aumenta el riesgo de que muchas personas sean engañadas.

Por ello, se recomienda verificar siempre la información en fuentes oficiales antes de compartirla.

Según reportes de la prensa internacional, la actriz se encuentra bien y trabajando en sus proyectos, además suele mantener contacto con sus seguidores por medio de sus redes.