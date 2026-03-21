Fer Italia, actor de RBD, es condenado por violación

El actor Luis Fernando Padilla, conocido como Fer Italia, fue condenado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación en perjuicio de una adolescente de 16 años, según informó Univisión.

Fer es recordado por su paso en exitosas telenovelas como Amigas y Rivales, Destilando amor y RBD.

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“El 17 de marzo, un juez judicial del Estado de México determinó dos sentencias de 10 años de cárcel por hechos ocurridos en 2024.

Fer Italia fue sentenciado a 20 años de prisión. (Fer Italia Fans/Instagram)

“Uno aconteció en enero, cuando trasladó a la joven mediante engaños a un inmueble donde cometió el delito. El segundo se registró en marzo del mismo año, cuando cuando el influencer la amenazó con difundir imágenes”, señaló el medio internacional.

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Detención y situación actual

El actor fue detenido el 28 de agosto de 2024 y desde entonces permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, donde deberá cumplir su sentencia.

Además, enfrenta otro proceso penal por el mismo delito, tras una acusación presentada por una expareja con quien mantuvo una relación entre 2020 y 2023.