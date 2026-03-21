Este es “Palm Beach Pete”, el hombre al que todos confunden con Jeffrey Epstein

“Palm Beach Pete” se volvió viral por su parecido con Jeffrey Epstein. (Palm Beach Pete/Palm Beach Pete)

Lo que empezó como un simple video terminó convirtiéndose en todo un fenómeno viral.

Un hombre conocido en redes como “Palm Beach Pete” se volvió tendencia luego de que lo confundieran con Jeffrey Epstein, tras ser grabado mientras conducía por una autopista en Florida.

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El parecido físico es tan evidente que miles de usuarios comenzaron a compartir la imagen, generando todo tipo de teorías y comentarios.

Cansado de la confusión, el propio protagonista decidió abrir su cuenta en redes sociales para aclarar la situación de una vez por todas.

El hombre tuvo que aclarar en redes que no es el polémico magnate. foto: telecinco (Palm Beach Pete/Palm Beach Pete)

“¡No soy Jeffrey Epstein!”, dijo en uno de sus primeros videos, donde aparece usando la misma ropa y accesorios con los que fue captado en la imagen viral.

En otro clip, el hombre incluso agradeció el apoyo recibido, pero volvió a insistir en que no tiene ninguna relación con el polémico personaje, tomándose con humor todo lo que ha pasado.

El caso no tardó en llamar la atención de medios internacionales, ya que el parecido sigue alimentando conversaciones y hasta teorías entre los usuarios.

De acuerdo con el medio Telecinco, Jeffrey Epstein fue un empresario que logró posicionarse en el mundo financiero, pero cuya historia quedó marcada por graves delitos.

El magnate fue investigado por delitos relacionados con abuso y explotación de menores, y en 2008 fue condenado en Florida, aunque cumplió una pena reducida.

Años después, en 2019, fue arrestado nuevamente por cargos similares, pero fue hallado muerto en su celda en Nueva York. La versión oficial apuntó a un suicidio, aunque con el tiempo han surgido múltiples dudas y teorías alrededor del caso.

Ahora, el inesperado parecido de “Palm Beach Pete” con Epstein volvió a poner el tema sobre la mesa en redes sociales.