Mujeres exigen investigar a jefe de agencia de modelos en Francia por supuestos vínculos con Epstein

Quince mujeres instaron este jueves a Francia a investigar a Gérald Marie, exresponsable europeo de la prestigiosa agencia de modelos Elite, por abusos sexuales, afirmando disponer de pruebas de sus vínculos con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

Dos de las mujeres —la británica Lisa Brinkworth, de 58 años, y la sueca Ebba Karlsson, de 56— entregaron una carta a la fiscal francesa Laure Beccuau en París.

Esta fotografía facilitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein, un acaudalado financista que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual, y a Ghislaine Maxwell (HANDOUT/AFP)

“Lo que queremos que determinen los investigadores es la naturaleza del vínculo entre Epstein y Gérald Marie, y si estuvo implicado en alguna irregularidad con Epstein”, declaró a AFP Brinkworth, que representa al colectivo Victorious Angels — We Rise.

En su carta, a la que tuvo acceso AFP, las mujeres afirman poder aportar a la fiscalía “pruebas judiciales y correos electrónicos que demuestran la asociación entre Gérald Marie, Brunel y Epstein”.

Alegan que los tres hombres estaban vinculados “a conversaciones relativas a (las agencias de modelos) MC2 y E Model Management”.

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El agente de modelos Jean Luc Brunel se suicidó en prisión en 2022 mientras estaba siendo investigado en París.

La carta también menciona al cazatalentos del modelaje francés Daniel Siad, contra quien Karlsson presentó en febrero una denuncia por violación. Su nombre aparece citado en más de 1.000 documentos de los archivos desclasificados del caso Epstein.

“Siendo adolescentes y mujeres muy jóvenes, todas sufrimos terribles abusos físicos y traumas psicológicos en manos de estos ciudadanos franceses”, escribieron las firmantes.

Jeffrey Epstein rodeado de tres mujeres no identificadas. (AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS/AFP PHOTO / HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE DEMOCRATS)

“Todas, salvo una, fuimos violadas o agredidas sexualmente en suelo francés. Dos mujeres violadas por Gérald Marie eran menores en el momento de los hechos”, subrayaron.

Brinkworth sostiene que Marie, antiguo director europeo de Elite Model Management, la agredió sexualmente en público en Milán en 1998, cuando ella era periodista de BBC y realizaba una investigación encubierta sobre agentes de modelos.

Presentó una denuncia por agresión sexual ante la policía en 2020. Tres exmodelos, incluida Karlsson, respaldaron su denuncia con acusaciones de violación o agresión sexual por parte de Gérald Marie.

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Pero la investigación sobre las acusaciones se archivó en 2023 debido a la prescripción de los delitos. Brinkworth recurrió.

Las 15 firmantes —procedentes de Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, que en la actualidad rondan o superan los 50 años— sostienen que la situación evolucionó desde el cierre del caso, porque la fiscalía de París abrió dos investigaciones generales sobre las acusaciones contra Epstein.

Una se refiere a delitos de trata de personas, la otra a irregularidades financieras.