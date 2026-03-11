La estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein que le está dando la vuelta al mundo

La estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein apareció en el National Mall. foto:independentespanol (independentespanol/independentespanol)

Una llamativa estatua que representa a Donald Trump y al financiero Jeffrey Epstein se volvió viral en redes sociales y medios internacionales luego de aparecer en uno de los lugares más visitados de Washington D.C.

La pieza fue colocada en el National Mall el pasado 10 de marzo y de inmediato captó la atención de los visitantes que caminaban por la zona.

La escultura recrea una famosa escena de la película Titanic. (independentespanol/independentespanol)

La escultura muestra a Trump y Epstein recreando una de las escenas más recordadas de la película Titanic, cuando los protagonistas Jack y Rose extienden los brazos en la proa del barco.

En este caso, las figuras de ambos personajes aparecen en color dorado, paradas en una estructura que simula la parte delantera del famoso trasatlántico.

Una obra que no pasó desapercibida

Según el medio Univisión, la base del monumento mide cerca de 3,6 metros de altura y cuenta con una placa con un mensaje bastante polémico.

El texto hace referencia a la relación que en el pasado tuvieron Trump y Epstein, mencionando viajes lujosos, fiestas y otros detalles que han sido objeto de controversia durante años.

Además de la escultura, en los alrededores fueron colocadas varias pancartas con fotografías de ambos, junto con frases que también han generado conversación entre quienes visitan el lugar.

Algunas de esas pancartas incluían la frase “Make America Safe Again” (Que Estados Unidos vuelva a ser seguro), además de imágenes en las que aparecen los dos juntos.

Visitantes aprovecharon para tomarse fotos

Como era de esperarse, la estatua rápidamente se convirtió en una curiosidad para quienes paseaban por el lugar.

Muchos visitantes no perdieron la oportunidad de sacarse fotografías con la escultura, especialmente porque desde ese punto se puede ver de fondo el edificio del Capitolio de los Estados Unidos.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios internacionales, lo que hizo que la obra le diera la vuelta al mundo en pocas horas.

Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá en el sitio, algunos visitantes aprovecharon para fotografiarse con la pieza antes de que sea retirada, como ha ocurrido con otras ocasiones.