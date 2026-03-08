Política

Nueva coalición militar en la que participaría Costa Rica ya tiene su primer obstáculo

Rodrigo Chaves estuvo en la cumbre en la que se firmó la declaración de seguridad y la creación de una nueva coalición militar para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina

Por Rocío Sandí

El gobierno de Rodrigo Chaves está vinculado con la declaración de seguridad y la creación de una nueva coalición militar para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina.

La iniciativa fue firmada este sábado por varios países de la región en un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que también participó el mandatario tico.

.
Este sábado se firmó la declaración de seguridad y la creación de una nueva coalición militar en América Latina. (AFP)

La noticia le causó un enorme disgusto al Partido Liberación Nacional (PLN) y por eso el secretario de la agrupación tomó acciones.

Miguel Guillén acudió a la Sala Constitucional para intentar frenar lo que considera una violación directa a nuestra esencia pacifista. Él presentó una acción de inconstitucionalidad.

“La lucha contra el crimen organizado es necesaria, pero no puede justificar que el país sea incorporado, por decisión unilateral del Ejecutivo, a esquemas de cooperación militar incompatibles con nuestro orden constitucional”, expresó Guillén.

US President Donald Trump (C) stands with, (L/R), Trinidad and Tobago's Prime Minister Kamla Persad-Bissessar, Santiago Pe�a, President of the Republic of Paraguay, Luis Abinader, President of the Dominican Republic, Rodrigo Paz Pereira, President of Bolivia, Nayib Bukele, President of El Salvador, Javier Milei, President of Argentina, Jos� Ra�l Mulino, President of Panama, Mohamed Irfaan Ali, President of Guyana, Nasry �Tito� Asfura, President of Honduras, Rodrigo Chaves Robles, President of Costa Rica, Jos� Antonio Kast, President-elect of Chile, and Daniel Roy Gilchrist Noboa Az�n, President of Ecuador, during a group photograph at the start of the "Shield of the Americas" Summit at Trump National Doral in Miami, Florida, March 7, 2026. President Trump is hosting a dozen right-wing leaders from Latin America and the Caribbean to discuss issues facing the region, from organized crime to illegal immigration. The summit also aims to serve Washington by boosting US interests in the region and curbing those from foreign powers like China. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
La cumbre se llevó a cabo en Florida. (AFP)

¿Paz a través de la fuerza?

Aunque aún no se tiene la certeza de si Chaves firmó la declaratoria, los actos con los que Guillén está en desacuerdo incluyen la “Declaración Conjunta de Seguridad”, firmada por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, el 5 de marzo.

Ahí se declaró la intención de ampliar las relaciones de seguridad y defensa en el hemisferio occidental y promover la doctrina de “paz a través de la fuerza”.

La denuncia se basa en el Artículo 12 de la Constitución Política, que proscribe (excluye o elimina) el ejército como institución permanente.

Guillén sostiene que el Poder Ejecutivo no puede tomar decisiones unilaterales que comprometan la política de defensa, ya que solo la Asamblea Legislativa tiene el poder de autorizar el ingreso de tropas extranjeras o aprobar tratados internacionales de este calibre.

Militares
Un asesor de Laura Fernández habló hace poco de la idea de poner bases militares estadounidenses en Costa Rica. (AFP)

Todo esto se da solo días después de que un asesor de la presidenta electa, Laura Fernández, mencionara la idea de instalar bases militares estadounidenses en suelo tico.

¿Qué pide el secretario del PLN?

En la solicitud, el secretario de PLN pide que se declaren inconstitucionales y nulos los actos del Poder Ejecutivo en la Cumbre, además de que se declare que Costa Rica no puede integrarse a coaliciones militares internacionales sin autorización constitucional expresa.

También se pide ordenarle al Poder Ejecutivo que realice las gestiones diplomáticas necesarias para aclarar o retirar cualquier manifestación que presente al país como parte de dicha coalición.

