Periodista mexicano le preguntó a Rodrigo Chaves si volvería a ser presidente y la respuesta llama la atención

Rodrigo Chaves dio una entrevista al periodista Alejandro Domínguez, del medio de comunicación Milenio, de México, y la respuesta que dio cuando le preguntó si buscará regresar a la Presidencia de la República llamó mucho la atención.

El mandatario mencionó una vez más su descontento con la Asamblea Legislativa y la culpó de los males que vive el país, evadiendo las responsabilidades propias del Poder Ejecutivo.

Rodrigo Chaves respondió si quiere o no volver a ser presidente. (Rafael Pacheco)

“Nosotros tuvimos una Asamblea Legislativa que no hizo oposición, hizo obstrucción, circo político y ahí están pagando las cuentas”, expresó.

Además, cuando le preguntaron a qué atribuye el enorme aumento de la violencia en el país, debido al crimen organizado, aseguró que se trata de un fenómeno mundial y hasta mencionó el número exacto de agrupaciones narco que habría en Costa Rica.

“Se atribuye a un fenómeno global donde combatientes no estatales se han armado y compiten a nivel internacional por el tráfico de drogas. México, lamentablemente, un país tan hermoso al que yo personalmente quiero muchísimo, es un ejemplo de esa violencia a nivel transnacional.

“Nosotros tenemos violencia en la distribución al detalle de las drogas y tenemos 340 organizaciones criminales, pequeñas; no son los carteles de México, que compiten por el mercado al detalle”, dijo Chaves.

Chaves le dio una entrevista al periodista Alejandro Dominguez, del medio de comunicación Milenio (Tomada de Youtube)

¿Cuántas personas integran los grupos criminales?

El mandatario también dijo que estos grupos criminales están integrados por unos 450.000 individuos.

“Las muertes en Costa Rica producto del narcotráfico, en sicariato, provienen de la competencia por plaza, por mercado, de grupos pequeños de narcomenudeo, y ellos tienen ejércitos de sicarios para competir por zonas específicas en la provincia de Puntarenas, la provincia de Limón y en San José. Entonces son 340 grupos, más o menos 4.500 individuos”, aseguró.

Chaves dice que el Gobierno está centrado en evitar que los narcos saquen la droga que ingresa al país y anunció que a finales de marzo entrarán a funcionar escáneres con inteligencia artificial para detectar cargamentos de droga que estén a punto de salir de Costa Rica.

El gobierno de Chaves acumula los tres años más violentos de la historia. (Alonso Tenorio)

Inacción del Poder Ejecutivo

Pese a las declaraciones del mandatario, analistas en seguridad, diputados y otras autoridades han criticado en múltiples ocasiones la inacción del Poder Ejecutivo en temas de seguridad.

Además, han señalado como desaciertos el que quitara el puesto de guardacostas de bahía Drake, para pasarlo a un lugar en el que no hay costa, algo que consideran como ilógico.

También ven mal la falta de presupuesto para enfrentar el crimen organizado y las pocas acciones del Ministerio de Seguridad Pública para enfrentar a los narcos y delincuentes peligrosos.

El gobierno de Rodrigo Chaves acumula los tres años más violentos en la historia del país. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2023 registró 905 homicidios (la cifra más registrada en el país). En el 2024 se dieron 876 homicidios (la segunda cifra más alta), mientras que en el 2025 se contabilizaron 873 homicidios (la tercera más alta).

El presidente dijo en la entrevistas cuantos grupos criminales hay en el país. (Casa Presidencial)

No descarta la reelección

Cuando el comunicador le preguntó a Chaves si luchará en un futuro por regresar a la silla presidencial, él no lo descartó.

“Yo no puedo descartar un hecho fáctico. Yo puedo regresar a la presidencia; que el pueblo lo decida, que tenga buena salud, que haga falta.

“Esto más que por un sacrificio, por mi patria, porque yo ya había arreglado mi vida con mucho, con poco, ya había resuelto mi problema económico. No importa, tengo mi pensión, fui muy ordenado, etcétera.

“Yo volveré si hace falta o lo consideraré, mejor dicho, si hace falta”, manifestó.