Rodrigo Chaves y Laura Fernández estarán fuera del país por una semana y estas son las razones

Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Laura Fernández, presidenta electa, estarán fuera del país por una semana, ya que asistirán juntos a dos actividades.

El primer encuentro en el que participarán será el Escudo de las Américas, que se desarrollará en Miami, Estados Unidos, el próximo sábado 7 de marzo.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández irán juntos a dos actividades internacionales. (Rafael Pacheco)

A esta actividad asistirán Chaves, Fernández y también el canciller de la República, Arnoldo André.

El presidente había dicho hace unos días que aprovecharía esa cita para referirse a la minería ilegal en Costa Rica. El Gobierno ha estado denunciando la presencia del crimen organizado en Crucitas (zona fronteriza con Nicaragua), donde se extrae oro de forma ilícita para trasladarlo al país vecino.

Segundo evento al que irán juntos

Además, el presidente actual y la próxima mandataria viajarán a Santiago de Chile para participar en la toma de posesión del futuro presidente de ese país, José Antonio Kast.

El traspaso de poderes será el próximo miércoles 11 de marzo, por lo que la próxima semana no habrá conferencia de prensa en Casa Presidencial.

A la primera actividad también asistirá el canciller, Arnoldo André. (Rafael Pacheco)

Según lo establece la Constitución Política, cuando el presidente de la República se ausenta del país, queda a cargo de sus funciones el primer vicepresidente y, en ausencia de este, quedaría en su lugar el segundo vicepresidente.

En este caso, el primer vicepresidente era Stephan Brunner, quien renunció al cargo para postularse como diputado con el oficialismo, por lo que la que estará a cargo del país durante esos días sería la segunda vicepresidenta, Mary Munive, quien también es la ministra de Salud.