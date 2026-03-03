Este martes es un día inolvidable para Laura Fernández y sus vicepresidentes por una histórica razón

Este martes se convirtió en un día histórico e inolvidable para Laura Fernández y sus dos vicepresidentes electos.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que ya Fernández fue declarada, de forma oficial, como la próxima presidenta de la República.

Laura Fernández fue declarada este martes presidenta electa de Costa Rica por el TSE. (AFP)

“El día de hoy, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró constitucionalmente electa a Laura Fernández Delgado como presidenta de la República; a Francisco Ernesto Gamboa Soto, como primer vicepresidente; y a Douglas Soto Campos, en el cargo de segundo vicepresidente, durante el período constitucional que se iniciará el próximo 8 de mayo y concluirá el 8 de mayo de 2030″, detalló el TSE.

Laura Fernández Delgado es la presidenta electa de Costa Rica número 50 y la segunda mujer en la historia de Costa Rica en alcanzar dicho cargo. La primera fue Laura Chinchilla Miranda, quien gobernó en el periodo 2010-2014.

Fernández será la presidente número 50 de Costa Rica. (John Durán)

Si usted quiere acceder a la declaratoria oficial de elección presidencial, hecha por el TSE, puede ingresar al siguiente enlace: https://www.tse.go.cr/juris/relevantes/1876-E11-2026.html

En las próximas semanas, el organismo electoral anunciará la fecha en que realizará el acto de entrega de credenciales a las personas electas, que tendrá lugar en el auditorio institucional Francisco Sáenz Meza.