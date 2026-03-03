Propuesta de asesor de Laura Fernández para instalar bases militares de EE. UU. en Costa Rica pone a temblar al país

Fabián Silva, uno de los asesores de la presidenta electa, Laura Fernández, propuso algo para atender la inseguridad del país que puso los pelos de punta a los ticos.

Resulta que, en una entrevista con el medio ¡Opa!, él sugirió instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica.

“Ponga bases militares de los Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste, y empiece a permitir que aquellos capturen a esos capos y los lleven a Estados Unidos”, dijo Silva.

La propuesta de implementar una base militar en Costa Rica puso los pelos de punta a los ticos. (Soto Cano/Foto)

Silva, uno de los cuatro abogados que conforman el equipo de Fernández para elaborar reformas legales, señaló que se tienen que establecer reformas a la Constitución y acuerdos que permitan instalar bases militares en el país.

Esta idea no solo toca una fibra sensible en cuanto a la historia pacifista que mantiene Costa Rica desde la abolición del ejército, sino que también genera miedo ante una eventual represalia contra Estados Unidos por alguna acción, como ocurrió el fin de semana en Medio Oriente.

Estados Unidos e Israel vs. Irán

Estados Unidos e Israel realizaron una operación militar el sábado 28 de febrero que sorprendió al mundo, con una serie de ataques contra Irán. Esto ocurrió después de amenazas y negociaciones entre ambos países sobre el programa nuclear iraní.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, justificó el ataque como una defensa al pueblo estadounidense, eliminando las “amenazas inminentes del régimen iraní”. Asimismo, señaló que, una vez que terminaran, iban a tomar el control del gobierno de Irán.

“Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, indicó.

Estados Unidos e Israel atacaron varias partes de Irán, entre ellas la capital Teherán. El gobierno iraní respondió con ataques contra bases militares de EE.UU. en Medio Oriente. (Foto: AFP) (-/AFP)

Los primeros ataques se registraron en el centro de Teherán, capital iraní, y se extendieron a casi todo el país. El gobierno iraní confirmó horas después la muerte del líder supremo, conocido como ayatolá, Alí Jamenei.

Como represalia, Irán atacó a las bases militares de EE.UU. que se encuentran en Medio Oriente, específicamente en países como Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Irak, así como el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel.

Seguridad de ticos podría peligrar

Gustavo Mata, exministro de Seguridad, comentó a La Teja que, aunque cree que la propuesta del asesor de Laura Fernández puede ayudar a combatir el crimen organizado, la seguridad de la población podría peligrar si ocurre una represalia, como hizo Irán

“Es un riesgo que el costarricense tendría que asumir. (...) Hay que valorar que en Costa Rica se vive una guerra interna donde todos los días mueren personas producto de esta guerra contra el crimen organizado”, dijo.

El exministro de Seguridad, Gustavo Mata, consideró una buena idea implementar una base militar en Costa Rica; sin embargo, reconoció que la seguridad de los ciudadanos podría correr en riesgo en caso de represalia. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

“Si estamos en una guerra interna constante en este momento, tenemos que pensar en qué vamos a hacer un punto de mira en el futuro, como instalar una base. Creo que es un riesgo que habrá que valorar”, añadió.

Sin embargo, él consideró que el pueblo es el que tiene la última palabra sobre este tema.

¿Apoyan la idea los diputados entrantes?

Este medio les consultó a los cinco partidos políticos que entrarán a la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo sobre la propuesta del asesor de Laura Fernández, así como la eventual represalia que el país podría sufrir, similar a la del fin de semana en Medio Oriente.

La fracción oficialista señaló que no cuenta con criterio sobre este tema. El Partido Pueblo Soberano afirmó que es una iniciativa particular de Fabián Silva y que él explicó que no sería una propuesta a impulsar o discutir con la presidenta electa y el grupo asesor que él conforma, pese a que planteó la idea de tener bases militares en el país en la entrevista con ¡Opa!

Mientras el oficialismo se mantiene “neutral” sobre el tema, otros legisladores entrantes señalaron que no están de acuerdo.

Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, opinó que la instalación de bases militares en el país no solo es inconstitucional, sino que también distrae la atención.

“No resuelve la crisis de seguridad que nos deja este gobierno. (...) El equipo de doña Laura debería enfocarse en la urgente necesidad de fortalecer nuestra policía, mejorar la inteligencia, recuperar el control territorial y devolverles tranquilidad a los costarricenses”, dijo.

Mientras el oficialismo se mantiene neutral, otras futuras bancadas legislativas están en desacuerdo con la idea del abogado y asesor de Laura Fernández de implementar una base militar en el país. (Archivo/La Nación/La Nación)

Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional, tampoco está de acuerdo con la idea que planteó Fabián Silva. De hecho, él la consideró como “nefasta”.

“Necesitamos un gobierno eficaz, comprometido con la seguridad, no tropas extranjeras a las que le deleguemos esa tarea. (...) No vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia este tipo de ocurrencias”, indicó.

También le consultamos a la encargada de comunicación de Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana, quien señaló que el próximo gobierno contará con su apoyo para buscar y construir soluciones, pero no apoyará la idea de implementar bases militares en el país.

“La propuesta me parece incorrecta, innecesaria y contraria a la esencia costarricense. Para contrarrestar la violencia causada por el crimen organizado y el rompimiento de nuestro tejido social, se deben fortalecer y equipar bien las fuerzas policiales, mejorar la inteligencia, buscar cooperación internacional NO militar e invertir en prevención”, dijo.

Contactamos al diputado José María Villalta, del Frente Amplio, para conocer su postura; sin embargo, no se obtuvo respuesta.