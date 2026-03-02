Política

Operan de emergencia a diputada independiente; seguirá internada varios días

La diputada independiente Cynthia Córdoba fue sometida a una cirugía de emergencia por apendicitis

Por Ingrid Hidalgo

La diputada independiente, Cynthia Córdoba, se ausentará unos días de la Asamblea Legislativa por una situación médica.

Córdoba fue operada de emergencia el viernes 27 de febrero por una apendicitis en el hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

Según su despacho legislativo, ella presentaba un fuerte dolor abdominal desde el jueves y fue hospitalizada al día siguiente.

Audiencia de Mario Zamora y Omer Badilla en Comisión de Derechos Humanos
La diputada independiente Cynthia Córdoba fue operada de emergencia por una apendicitis. Foto: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Fue intervenida quirúrgicamente de inmediato para que su salud no empeorara.

Su despacho indicó que Córdoba, quien era representante del Partido Liberal Progresista y se convirtió en independiente en marzo de 2025, se encuentra bien y está recuperándose.

Permanecerá hospitalizada

La diputada permanecerá en el hospital unos días más, mientras se recupera de la intervención quirúrgica. Ella está recibiendo antibióticos tras la cirugía.

Se espera que le den salida el jueves 5 de marzo.

De momento, se desconoce cuándo volverá al Congreso.

Recorrido por el hospital San Vicente de Paul / Registro pacientes afectados por cese de nombramientos de médicos especialistas / Foto John Durán
La diputada permanecerá hospitalizada unos días más, mientras se recupera de la cirugía. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

