Asistencia y trabajo diario serán clave para aprobar el curso lectivo 2026

El rendimiento académico para este curso lectivo 2026 no depende de la nota de exámenes para tener un buen resultado, sino que también hay otros aspectos importantes que los estudiantes deben tomar en cuenta.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) busca que los alumnos reciban un mejor aprendizaje a lo largo del proceso educativo y no se queden con la calificación de los exámenes.

Durante este curso lectivo, los estudiantes deben cumplir con los trabajos cotidianos, que llevan la mayor parte de la calificación, con cifras que superan el 40% de la nota.

Para tener un buen rendimiento académico, los estudiantes deben cumplir con trabajos cotidianos, cuyo rubro, en mayoría de centros educativos y niveles educativos, lleva la mayor parte de la nota, además de proyectos y exámenes. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Claro, los exámenes son fundamentales; de hecho, son el segundo componente más importante, en algunos casos, que los menores deben cumplir tanto en primaria como en secundaria. Pero si usted no cumple con los trabajos cotidianos, su nota al final del curso puede ser baja; lo mismo ocurre con los proyectos.

Por ejemplo, en I y II ciclo (primaria), así como de primero a cuarto grado de escuelas nocturnas, específicamente para las asignaturas de Matemáticas, Estudios Sociales y Educación Cívica, Ciencias, Español y Lengua Extranjera, el trabajo cotidiano tiene un porcentaje de 50%, mientras que las pruebas (dos) llevan 35%, las tareas 10% y la asistencia 5%.

Mientras que en III ciclo, es decir, sétimo, octavo y noveno año de colegio, específicamente las asignaturas de Matemáticas, Español, Estudios Sociales, Ciencias y Lengua Extranjera, el porcentaje del trabajo cotidiano es de 45%, mientras que el de las pruebas (dos) es de 40%.

En Educación Diversificada (décimo, undécimo y duodécimo año), las cosas cambian en asignaturas como Matemáticas, Español, Estudios Sociales, Biología, Física, Química y Lengua Extranjera, pues el trabajo cotidiano pasa a segundo plano. Las pruebas (un total de dos) llevan el 50% de la nota, mientras que el trabajo cotidiano, un 35%.

Recuerde que hay diferentes porcentajes según la asignatura, el tipo de centro educativo y el nivel educativo.

En este enlace, de las páginas 30 a 53, se pueden ver los porcentajes para que tomen en cuenta la importancia de cumplir con los trabajos cotidianos, además de los otros rubros, para aprobar el año.

La asistencia a clases es primordial

Según el nuevo reglamento del MEP, los estudiantes deben cumplir con la asistencia a las clases; si no pueden perder el aprendizaje, salvo que ocurran situaciones fuera de control por las que no puedan ir a la escuela o colegio.

Las autoridades van a contar el 5% de asistencia en todos los centros educativos, independientemente del nivel educativo.

Si su hijo no asistió al centro educativo y no justificó su ausencia, puede estar en problemas, pues le pueden rebajar puntos de la nota.

Por eso, es importante que los padres de familia o encargados legales presenten la justificación en un plazo de tres días hábiles después de que sus hijos vuelvan a las clases.

Los estudiantes deben cumplir con la asistencia a clases. En caso de ausencia, se debe justificar. Dentro del componente de evaluación, se incluye la asistencia que tiene un rubro de 5%. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El MEP considera como ausencias justificadas situaciones como enfermedad, accidente, muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por hasta una semana o alguna actividad cultural de los pueblos indígenas, entre otras.

En caso de estudiantes mayores de edad, pueden justificar su ausencia por alguna situación laboral que no les permitió asistir a las clases.

