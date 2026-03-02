JPS explica el incidente que detuvo sorteo de Chances Mundialistas

La Junta de Protección Social (JPS) tuvo un incidente el sábado 28 de febrero durante el sorteo ordinario de Chances Mundialistas, que provocó la detención del juego hasta que se resolviera.

Durante el juego se anunció el premio mayor; sin embargo, estas bolitas fueron reintroducidas a la tómbola, cuando debían ser apartadas.

Esto provocó que la Junta activara el protocolo para reacomodar las series, por lo que el sorteo se atrasó aproximadamente una hora.

La JPS jugó el sorteo ordinario de Chances Mundialistas el sábado 28 de febrero, pero ocurrió un incidente que detuvo el juego aproximadamente una hora. (La Nación/Captura de pantalla /La Nación)

Dos días después del incidente, la entidad explicó el protocolo que se llevó a cabo el sábado.

Se retiraron series no vendidas

La JPS explicó que se activó el protocolo de contigencia para realizar nuevamente el conteo después de que las bolitas favorecidas del premio mayor fueran reintroducidas a la tómbola.

Se aprovechó el momento para retirar las series que no se vendieron, así como la favorecida.

Este procedimiento causó el atraso del sorteo para asegurar la continuidad del juego.

“Se ofrecen disculpas a la ciudadanía por el retraso ocasionado; no obstante, la medida resultaba necesaria para garantizar el cumplimiento de los controles y normas vigentes de transparencia”, indicó.

¿Qué números salieron en este sorteo?

En el sorteo ordinario de Chances Mundialistas, salieron varios números favorecidos según el premio:

Premio mayor: 80, series 641, 632, 227, 368. 411, 438, 261 y 803. Se entregan 8 remios mayores con el mismo número y diferentes series. (₡7.500.000 por billete).

Segundo premio: 88, series 947, 887, 061, 330 y 754. Se entregan cinco premios con el mismo número y diferentes series (₡3.000.000 por billete).

Tercer premio: 26, series 417, 659, 187, 226 y 581 (₡2.000.000 por billete).

La JPS activó el protocolo de contingencia para recontar y retirar series que no se vendieron de la tómbola. (Jose Cordero/José Cordero)

También se anunciaron premios adicionales:

992 premios de 80 mil colones para billetes con el mismo número del premio mayor y diferente serie.

995 premios de 18 mil colones para billetes con el mismo número del segundo premio y diferente serie.

995 premios de 13 mil colones para billetes con el mismo número del tercer premio y diferente serie.

