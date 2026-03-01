Desde hace muchísimos años una gran cantidad de familias costarricenses tienen la tradición de pegar recuerditos con imanes en las refrigeradoras.

Son recuerdos de visitas a otros países que hemos hecho, que hizo una tía, un amigo, un vecino y que se van directo a la refri porque la adornan muy lindo.

Son decoraciones pequeñitas, muy coloridas y, generalmente, cargadas de tremendo sentimiento porque nos recuerdan el viaje que hicimos en familia o solitos y que fue un sueño cumplido.

Los recuerditos con imanes pueden seguir en su refri con tranquilidad porque no suben el recibo de electricidad. (Cortesía/Cortesía)

Sin embargo, nos topamos también con refrigeradoras que están supercargadas de estos recuerditos con imanes y es ahí donde salta la pregunta ¿provocan un mayor consumo de electricidad los recuerditos con imanes que pegamos en las refrigeradoras?

Nosotros en La Teja buscamos a los expertos en electricidad de la Empresa de Servicios Público de Heredia (ESPH) y esto fue lo que nos respondieron:

Mientras sean recuerditos con imanes como los de la foto no hay problema, o sea, pequeñitos, sin exagerar. (Cortesía/Cortesía)

“No. Los recuerdos con imán colocados en la puerta de la refrigeradora no generan un aumento en el consumo eléctrico ni tienen incidencia directa en el monto del recibo de la luz. El funcionamiento del electrodoméstico depende principalmente del compresor, el termostato, la frecuencia de apertura de la puerta y las condiciones ambientales, no de elementos decorativos externos”.

Y nos explican mejor por qué esos recuerditos con imanes pueden seguir adornando nuestras refris con total tranquilidad.

“Los imanes de uso común tienen una intensidad muy baja y no interfieren con los componentes eléctricos ni con el sistema de refrigeración. Tampoco alteran el desempeño del motor, ni los circuitos internos del equipo, por lo que no existe evidencia técnica que respalde la idea de que incrementen el consumo energético”.

Ahora bien, como siempre y todo en la vida, todos los abusos son malos y así nos lo aclaran.

El consumo de electricidad de la refri depende del motor. (Cortesía/Cortesía)

“Solo en un escenario poco probable (por ejemplo, si se colocaran objetos excesivamente pesados que afecten el cierre hermético de la puerta) podría generarse una pérdida de frío que obligue al compresor a trabajar más tiempo.

“Sin embargo, en condiciones normales, los recuerdos magnéticos decorativos no representan un factor de impacto en la eficiencia del refrigerador ni en la factura eléctrica”, concluyen los expertos de la ESPH.