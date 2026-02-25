Las 7 señales de que su casa podría incendiarse en cualquier momento

Hay señales que usted podría estar teniendo en su hogar de que el sistema eléctrico corre el riesgo de causar un incendio en cualquier momento.

Según datos del Cuerpo de Bomberos, el año 2025 cerró como uno de los más mortales por siniestros. Fallecieron 27 personas, la cifra más alta desde 2018, cuando se registraron 31 muertes. Además, el fuego destruyó 990 estructuras, cuatro más que en 2024.

Estas señales pueden salvarlo de un incendio en su casa o trabajo. (Alonso Tenorio)

Ante ese panorama y para que proteja su vida y la de su familia, aprenda a identificar las señales a tiempo:

1. Tomacorriente o enchufe caliente (si se siente muy caliente, no lo ignore).

2. Olor a plástico recalentado o zumbidos cerca de una toma o del tablero.

3. Breaker que se dispara repetidamente con el mismo equipo.

LEA MÁS: Nogui Acosta revela sus prioridades como futuro jefe de fracción, habla de la reelección presidencial y más

4. Chispas al conectar o desconectar.

5. Enchufe flojo (la clavija no se ajusta bien y eso puede generar calor).

6. Regletas o extensiones saturadas o usadas como solución permanente.

7. Cables dañados (pellizcados por puertas, bajo alfombras o detrás de muebles).

No sobre cargue las regletas, es un problema muy común. (Archivo)

No cometa estos errores

Además, hay tres errores frecuentes que elevan el riesgo de incendios: encadenar regletas o extensiones para “sacar más tomas”, pasar cables por zonas de paso o bajo alfombras (se dañan y pueden calentarse) y usar electricidad cerca del agua sin cuidado (baño, cocina o lavandería), donde la humedad aumenta el riesgo de cortocircuito y accidentes.

LEA MÁS: ¿Le depositaron por SINPE Móvil “por error”? Así puede saber si es una estafa

Si aparece cualquiera de estas alertas en su vivienda o lugar de trabajo, lo recomendable es suspender el uso de esa toma o equipo y revisar la instalación con calma, sin intentar “arreglos” improvisados ni anular protecciones del tablero.

Si la situación se repite, o si hay calor marcado, chispas u olor a quemado, lo más prudente es solicitar la revisión de un profesional calificado para evaluar tomas, cableado y tablero y corregir el problema de forma segura.

Si los tomas se ponen calientes, es mejor revisarlos. (Albert Marín)

Incendios causados por daños en instalaciones eléctricas

En Estados Unidos, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) estima que, entre 2015 y 2019, los bomberos atendieron en promedio 32.620 incendios al año en viviendas, vinculados con la distribución e iluminación eléctrica, con alrededor de $1,3 mil millones en daños directos.

LEA MÁS: Concejo Municipal de San José acuerda suspender al alcalde Diego Miranda por 15 días

Hay un factor que aumenta el riesgo: cerca de una cuarta parte sucede entre medianoche y las 8:00 de la mañana, y en esas horas se registra más de la mitad de las muertes, porque muchas personas están dormidas.

En Costa Rica, los fallos en sistemas y aparatos eléctricos se mantienen como la principal causa de incendios en el país; por eso, una revisión a tiempo puede marcar la diferencia para evitar una tragedia.

Evite una tragedia con la prevención. (Alonso Tenorio)

“Casi siempre hay señales antes del incidente. Un enchufe flojo, calor en una toma o un breaker que se dispara repetidamente. Lo responsable es detener el uso y pedir revisión profesional cuando corresponda; improvisar arreglos puede agravar el riesgo”, explicó Lady Campos, gerente de Nuevos Negocios en Schneider Electric para Centroamérica.

Esto se vuelve aún más relevante en Centroamérica, donde hogares y pequeños negocios han ido sumando equipos electrónicos con el tiempo, pero la instalación no siempre se revisa al mismo ritmo.