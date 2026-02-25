Nogui Acosta revela sus prioridades como futuro jefe de fracción, habla de la reelección presidencial y más

Nogui Acosta, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno de Rodrigo Chaves, tendrá la gran responsabilidad de ser el jefe de fracción del oficialismo en la próxima Asamblea Legislativa.

Acosta conversó con La Teja sobre los retos que tendrá en el Congreso y dijo cosas muy interesantes.

Nogui Acosta dice cuáles serán sus prioridades como próximo jefe de fracción oficialista. (Alonso Tenorio)

— ¿Qué lo motivó a luchar por una diputación?

Después de tres años de estar en el Ministerio de Hacienda y venir aquí (al Congreso) casi todos los días a explicarles qué cosas eran importantes, me di cuenta de que en el Ministerio de Hacienda podía hacer poco si no lograba las reformas legales que se requerían para poder, no solamente mejorar la recaudación, sino también para tener una mejor gestión desde el ministerio.

En este país hay cosas que tenemos que arreglar, que son demasiado importantes: seguro social, régimen de invalidez y muerte, el tema del mismo Poder Judicial y la necesidad de estructurar mejor esos presupuestos y esa gestión.

— Los costarricenses les dieron 31 diputados, ¿es eso una responsabilidad extra? Porque después no van a poder decir que es que no hubo apoyo en la Asamblea...

No solamente es una responsabilidad, también es un voto de confianza en lo que ha venido haciendo el gobierno; desde ese punto de vista, obviamente tenemos un compromiso.

También hay que entender algo: lo que tenemos es mayoría simple, para lo que requiere 38 votos, vamos a tener que hacer un proceso de convencimiento.

Acosta defiende su gestión como ministro de Hacienda de Rodrigo Chaves pese a las críticas. (Rafael Pacheco)

— Muchas personas dicen que fue un mal ministro. Señalan recortes a la seguridad social, poco presupuesto para seguridad y educación, así como la falta de pago a la deuda de la CCSS. ¿Qué les dice a esas personas?

Quienes dijeron eso están faltando a la verdad. Efectivamente, había que socarse la faja, pero la pregunta es: ¿hicieron falta recursos? No hicieron falta recursos.

La responsabilidad del presupuesto del OIJ no es del Ministerio de Hacienda, es del Poder Judicial. Deberían preguntarle a don Orlando Aguirre por qué no le dio los recursos que el OIJ necesitaba. La Constitución establece que hay que darle el 6% de los ingresos al Poder Judicial, hoy le damos bastante más que eso, la pregunta es: ¿cómo priorizan ellos?

Los presupuestos son una autorización de gasto, la ejecutividad depende de cada ministerio y ahí ya el Ministerio de Hacienda no tiene injerencia.

— Cuando Hacienda enviaba los presupuestos al Congreso, los diputados hacían reformas, por ejemplo, para dar más recursos a la seguridad, ¿no hacían falta más recursos entonces?

La responsabilidad de la asignación del presupuesto del OIJ es de don Orlando Aguirre, no del ministro de Hacienda, y los diputados aquí se tomaban la atribución de coger plata que iba para el pago de intereses y se la daban al OIJ.

Nogui Acosta dice lo que significa para él se el próximo jefe de fracción del oficialismo

— ¿Cómo toma usted el haber sido nombrado como próximo jefe de fracción?

Es una gran responsabilidad. No solamente nos toca coordinar a lo interno de la fracción, sino avanzar rápidamente en los temas que hemos venido dejando durante estos años.

Me parece que el tema de Crucitas es fundamental, el tema de alianzas público-privadas es crucial, los empréstitos para financiar el endeudamiento que hoy tiene el gobierno, porque tenemos presupuestos deficitarios, son trascendentales.

— ¿Ha tenido usted acercamientos con otros jefes de fracción para empezar a negociar?

No, no los hemos tenido. Priorizamos nuestra discusión interna, sobre todo porque, al final del día, tenemos un mandato muy claro del pueblo y es que nosotros vamos a manejar la agenda. Estamos analizando cuáles van a ser los proyectos que nosotros les vamos a proponer a los jefes de fracción para que los discutamos.

El diputado electo ya tiene varios proyectos de ley bajo la lupa para entrarles con todo. (Asamblea Legislativa)

— Doña Laura recomendó a los diputados actuales sesionar los viernes y extender las jornadas hasta altas horas de la noche. ¿Piensan ustedes seguir esas recomendaciones?

Por mi experiencia (en el Congreso), aquí sesionábamos hasta las 12 de la noche cuando había proyectos importantes y había que discutirlos.

Últimamente, los diputados han previsto que una disposición, que era un mínimo de trabajar hasta las 6 de la tarde, se convirtiera en un máximo, y yo creo que nosotros tenemos que agotar discusiones. Hay momentos en los cuales proyectos están listos para ser votados porque ya no hay más que un diputado en el uso de la palabra y se levanta la sesión.

— Don Nogui, ¿está usted de acuerdo con la reelección presidencial continua?

Por supuesto que sí.

— ¿Y con la reelección presidencial indefinida?

No. Y yo creo que nosotros hemos sido bien claros en eso. Nosotros creemos que si un gobierno ha sido bueno, merecería tener la oportunidad de reelegirse. No indefinidamente precisamente porque la razón de hacerlo es darle continuidad a un gobierno bueno.

Nogui Acosta dice lo que piensa de nombramiento de hijo de José Miguel Villalobos en Presidencia

— Durante este gobierno se ha criticado mucho las redes de cuido. Doña Pilar Cisneros califica la contratación del hijo de José Miguel Villalobos en Casa Presidencial como una red de cuido, ¿piensa usted lo mismo?

Yo creo que hay que hacer una valoración de si eso fue una cosa relacionada con la otra. Me parece que la elección popular cambia completamente la dinámica. Tengo entendido que este muchacho fue contratado antes de que él fuera incluso candidato a diputado.

Hay que hacer ese análisis antes de tomar una decisión. Me parece que la posición de doña Pilar tiene relevancia y tiene relevancia porque es una de las cosas que se critican a los costarricenses. Cada caso tiene que ser analizado y no podemos asumir que todos son un tema de red de cuido.

— Don Rodrigo Chaves ha criticado las contrataciones de amigos en puestos públicos y don José Miguel ha dicho que él es amigo del presidente Chaves. ¿Qué opina al respecto?

Si tenía las capacidades, el currículum necesario para ocupar un puesto, decidir si es hijo o no de una persona no debería ser el parámetro del cual se contrata una persona.