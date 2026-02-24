¿Qué piensa Nogui Acosta del nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos en Casa Presidencial?

Nogui Acosta, exministro de Hacienda del gobierno de Rodrigo Chaves, será diputado a partir del próximo 1.° de mayo y, además, será el jefe de fracción del oficialismo.

La Teja conversó con él sobre la importante responsabilidad que le será encomendada y también para preguntarle sobre temas de interés nacional.

Nogui Acosta dice que contratación de hijo de José Miguel Villalobos en Presidencia no necesariamente es red de cuido. (Alonso Tenorio)

Uno de los que tratamos fue el nombramiento en Casa Presidencial del hijo del diputado electo José Miguel Villalobos, quien es el abogado del presidente Rodrigo Chaves y amigo del mandatario.

Dicha contratación ha causado mucha polémica, ya que la misma Pilar Cisneros, jefa de fracción oficialista, lo señala como red de cuido.

LEA MÁS: Nogui Acosta será más que un diputado en la próxima Asamblea Legislativa

Nogui dice que no todo puede ser señalado como red de cuido

José Miguel Villalobos Herrera fue contratado como asesor jurídico en Casa Presidencial. Empezó en el puesto en julio del año pasado para un nombramiento interino que finalizará el 7 de mayo del 2026.

José Miguel Villalobos defiende la contratación de su hijo como asesor de Casa Presidencial. (Asamblea Legislativa)

“Mire, yo creo que hay que hacer una valoración de si eso fue una cosa relacionada con la otra. Me parece que la elección popular cambia completamente la dinámica. Tengo entendido que este muchacho fue contratado antes de que él fuera incluso candidato a diputado, pero no me crea a mí; hay que hacer ese análisis antes de tomar una decisión.

“Me parece que la posición de doña Pilar tiene relevancia porque es una de las cosas que se critican a los costarricenses. Cada caso tiene que ser analizado y no podemos asumir que todos son un tema de red de cuido. Diferencia cuando nosotros vemos diputados acá en la Asamblea Legislativa que salen de su puesto de diputado y bajan a ser asesores”, manifestó Nogui.

Nogui Acosta dice lo que piensa de nombramiento de hijo de José Miguel Villalobos en Presidencia

Al cuestionarle al diputado electo y próximo jefe de fracción que el gobierno ha criticado incluso cuando se dan nombramientos de amigos, y que Villalobos ha dicho en reiteradas ocasiones que es amigo de Rodrigo Chaves, dijo que hay que tomar en cuenta otras cosas para hacer la valoración de si estuvo bien o mal.

“Yo creo que aquí hay que separar dos cosas: si tenía las capacidades, el currículum necesario para ocupar un puesto. Decidir si es hijo o no de una persona no debería ser el parámetro por el cual se contrata a una persona”, añadió.