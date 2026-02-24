Rodrigo Arias desmiente ocurrencia de Laura Fernández que lo dejó mal parado

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, desmintió algo que dijo la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y que dejó mal parados a los diputados.

Ella manifestó el jueves pasado en su visita al Congreso que Rodrigo Arias tiene la potestad para convocar a los legisladores a sesionar los viernes, el único día que no hay comisiones legislativas ni plenario.

Ante esas afirmaciones, Arias se sacudió para dejar claro que, por más buena voluntad que exista, él no puede hacer que los diputados sesionen ese día.

Rodrigo Arias explica por qué algo que dijo Laura Fernández no es verdad. (Rafael Pacheco)

No es falta de ganas, es el reglamento

El presidente legislativo fue muy respetuoso pero firme al aclarar que él, como jerarca, no tiene la potestad de convocar a sesiones extraordinarias los viernes por puro gusto.

“Quiero recordar, en forma respetuosa, a los señores diputados y diputadas que el reglamento de la Asamblea Legislativa no otorga competencias a esta presidencia para convocar a sesión extraordinaria, ni los días viernes ni ningún otro día de la semana”, expresó.

“En caso de existir acuerdo de jefes de fracción para sesionar en forma extraordinaria el día viernes, se requieren 38 votos para habilitar al plenario legislativo para trabajar”, agregó Arias.

Laura Fernández ofreció hacer banca para comprar arroz chino

El jueves pasado, Fernández también afirmó que los legisladores podrían extender los horarios de trabajo y que podían hacer sesiones de plenario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. y luego de 3 p. m. a 6 p. m., que es el horario habitual.

Fernández recomienda a los diputados sesionar los viernes. (Rafael Pacheco)

Fernández sostuvo que podrían extender la sesión de plenario de la tarde hasta altas horas de la noche; incluso, dijo que ella está dispuesta a poner platica para comprar un “arroz chino” para que coman mientras sesionan.

Arias también se refirió a esas afirmaciones y dejó muy en claro que en la Asamblea Legislativa hay muchas cosas que hacer y que extender el plenario tantas horas afectaría mucho las comisiones en las que se analizan y dictaminan proyectos de ley.

“Es importante manifestar que para esta legislatura 2025-2026 operan en la institución 43 comisiones y algunas de estas comisiones tienen plazo constitucional para rendir informe y otras un plazo reglamentario de dos meses para rendir el informe al plenario”, manifestó Arias.