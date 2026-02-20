Estas son las razones por las que Laura Fernández escogió los siete proyectos que presentó a diputados

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, se reunió este jueves por primera vez y de forma oficial, con los diputados jefes de fracción de la actual Asamblea Legislativa.

La reunión se llevó a cabo en el Congreso y en ella Fernández aprovechó para sacar una lista de siete proyectos de ley que pide que le aprueben, pero ya.

Laura Fernández llegó a la Asamblea Legislativa con una lista de proyectos que pidió aprobar ya. (Rafael Pacheco)

La actual ministra de la Presidencia agradeció a los diputados las felicitaciones que le han enviado por ganar las elecciones. Luego les pidió “poner el pie en el acelerador” en estos últimos meses que les quedan en el Congreso para aprobar la mayor cantidad de proyectos posible.

Siete proyectos concretos

Después, Fernández habló de los siete proyectos a los que pide darles prioridad:

1) Proyecto de la carretera San José - San Ramón: La mandataria asegura que urge aprobar un crédito para hacer frente a ese proyecto porque eso reduciría las presas que agobian tanto a muchos costarricenses que usan esa ruta a diario.

2) Proyecto de resiliencia climátológica: Para esto también pide la aprobación de un crédito. Fernández dice que la iniciativa propone la creación del COE, un Centro de Operaciones para las Emergencias. Dice que el COE representa una salvaguarda para cuando haya una emergencia como un terremoto o un huracán.

Fernández mantuvo un tono conciliador durante la reunión con los legisladores. (Rafael Pacheco)

3) Proyecto de apoyo presupuestario: La presidenta electa dice que urgen recursos económicos para hacer inversiones en educación, seguridad y salud. También dice que hay que inyectar dinero al sector productivo y ve esa iniciativa como un salvavidas.

4) El proyecto del tren: La próxima mandataria dice que el proyecto del tren anterior estaba sobreestimado, ya que hablaba de una demanda de 200 mil personas, cuando ella dice que las proyecciones son de 100 mil usuarios. Para sacar adelante este tema, también hay que aprobar un préstamo.

5) Proyecto de expropiaciones: Fernández dice que actualmente el país tarda mucho en hacer los procesos de expropiaciones para construir obra pública y que eso representa gastos extras enormes por los atrasos en las obras. Con la iniciativa, pretende agilizar esos procesos. Este proyecto es del diputado independiente Diego Vargas.

6) Proyecto de Crucitas: La próxima presidenta dice que urge resolver el problema que se está dando en Crucitas, donde extranjeros están saqueando la zona para llevarse el oro a Nicaragua. Ella pide que se apruebe el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo para permitir la extracción de oro en esa zona fronteriza.

Fernández pidió a los legisladores meter el acelerador en estos últimos meses. (Rafael Pacheco)

7) Proyecto de médicos especialistas: Este fue propuesto por la legisladora socialcristiana María Marta Carballo y Fernández lo ve como parte de la solución para la contratación de médicos especialistas y así bajar las listas de espera.

Llamó la atención que Fernández no mencionó proyectos de seguridad, el problema del que más se quejan los costarricenses. Ella dijo que no incluyó ninguno en la lista porque no comparte la forma en la que los actuales diputados abordan la seguridad; ella quiere aplicar más mano dura.

Proyectos fáciles de aprobar

El politólogo Sergio Araya analizó los proyectos presentados por Fernández y dijo que parecen ser una lista de iniciativas que, más que ser urgentes, podrían alcanzar un fácil consenso en el Congreso, excepto Crucitas, que sí podría tener trabas.

“Uno de los proyectos tiene que ver con la creación de un Centro para la Atención de Emergencias, pues desde luego no es que no sea estratégico, pero podría valorarse en este momento si tiene ese nivel de priorización que la señora presidenta le ha querido asignar.

Rodrigo Arias destacó la tono conciliador que usó Fernández. (Rafael Pacheco)

“Con voluntad política podrían agilizarse y, si no quedan aprobados antes de que termine este periodo, quedarían muy encaminados”, manifestó el politólogo.

Araya mencionó también que la escogencia de proyectos de Fernández fue audaz porque son iniciativas que la gente va a ver bien, como por ejemplo, el proyecto de la carretera de San Ramón - San José, que eliminaría presas; el proyecto del tren que mejoraría el transporte público y el proyecto de expropiaciones que ayudaría a agilizar los procesos para hacer obra pública.

Un tono más conciliador para buscar acuerdos

Llamó mucho la atención el tono conciliador que usó la próxima mandataria durante el encuentro. Habló con respeto y en busca de acuerdos durante toda la reunión, incluso, les dijo a los legisladores que si ella podía ayudarles a coordinar reuniones para hacer consultas sobre los proyectos, estaba en completa disposición.

El tema sorprende porque corta por completo con el estilo confrontativo del presidente Rodrigo Chaves y el divorcio que tiene con la Asamblea Legislativa.

La presidenta electa cambió el tono confrontativo que ha mantenido el presidente Rodrigo Chaves con los diputados. (Cortesía)

“Aquí lo importante es la señal que se quiere transmitir de buscar, por un lado, ejecución, negociación ciertamente, pero con resultados en temas que son de interés de la ciudadanía y que puedan propiciar un nivel de mayor aceptación ciudadana a las autoridades entrantes, incluso a las autoridades salientes, especialmente a nivel de la Asamblea, en la suerte de reivindicación de una conexión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Esto también puede ir perfilando el tipo de liderazgo que la señora presidenta electa trataría de tener, en este caso más conciliador, ejecutivo ciertamente, pero buscando tender espacio de concertación con los diferentes actores, la oposición y otros actores que puedan no necesariamente ser afines al gobierno”.