Rodrigo Chaves se reunirá con Trump en Florida y este será el inesperado papel que tendrá Laura Fernández en la cita

El mandatario participará en un encuentro con el presidente estadounidense y otros líderes latinoamericanos

Por Ingrid Hidalgo

El presidente Rodrigo Chavesanunció este miércoles 18 de febrero que se reunirá con el mandatario estadounidense Donald Trump en Florida, Estados Unidos.

El anuncio lo hizo al finalizar la habitual conferencia de prensa del gobierno. Chaves mencionó que en dicha reunión estarán otros presidentes latinoamericanos; sin embargo, no especificó quiénes participarán en el encuentro.

“El presidente Donald Trump invitó a un grupo pequeño de colegas latinoamericanos a reunirnos con él en Florida, en uno de sus hoteles, para discutir un programa que se llama El Escudo de las Américas”, dijo el mandatario.

Rodrigo Chaves anunció que se reunirá con el presidente Donald Trump en Florida junto con otros mandatarios latinoamericanos. (La Nación/Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)

¿De qué se trata el programa?

Chaves explicó en la conferencia que dicho programa busca proteger a América Latina de amenazas como el narcotráfico y el sicariato.

“Voy a llevar el tema de la minería ilegal. El presidente Trump nos hace extensiva una invitación al jefe de Estado actual y a una persona”, indicó.

El presidente mencionó que coordinó con el canciller Arnoldo André y, además, la presidenta electa, Laura Fernández, lo acompañará en la reunión en Florida, así como a la investidura del presidente electo José Antonio Kast en Chile.

Rodrigo Chaves mencionó que Laura Fernández lo acompañará a la reunión con Donald Trump y otros líderes latinoamericanos. (Cristian Mora/Cristian Mora)

Chaves indicó que Fernández se sentará con él en la mesa junto con otros mandatarios para que les dé su primera impresión.

