Próxima presidenta de la Asamblea Legislativa es abogada y ha estado muy cerca de Rodrigo Chaves

Yara Jiménez será la próxima presidenta de la Asamblea Legislativa.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) ya movió sus primeras fichas en el tablero del Congreso.

La agrupación informó que la diputada electa por Cartago, Yara Jiménez Fallas, será la designada para ocupar la presidencia del Congreso a partir del próximo 1.° de mayo.

Yara Jiménez será la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa. (Albert Marín)

Con una fracción de 31 diputados, la elección de Jiménez es prácticamente un hecho, lo que le daría al gobierno de Laura Fernández el control total del primer poder de la República.

¿Quién es Yara Jiménez?

Yara Jiménez, de 52 años, ha estado muy cerca del presidente Rodrigo Chaves en esta administración.

Ella es abogada y notaria con maestría en la UCR y estudios en Italia. En este gobierno se ha desempeñado como la secretaria del Consejo de Gobierno, es decir, es la encargada de llevar las actas y la logística de las reuniones de los ministros con el mandatario en Zapote.

Jiménez tiene 25 años de casada y es madre de tres hijos. Su vida profesional ha sido intensa.

Empezó en 1995 en el Banco Central. Ahí ingresó como asistente en la Asesoría Jurídica del Banco Central de Costa Rica, puesto para el cual fue requerida por su dominio del inglés.

Trabajó nueve años en Hacienda, en la Dirección General de Aduanas. También fue abogada en la Tesorería Nacional y colaboró con el despacho ministerial de Hacienda.

Fue delegada de Costa Rica ante la OCDE.

En Casa Presidencial, además del puesto en el Concejo de Gobierno, fue jefa de la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas.

Los diputados oficialistas electos se reunieron con Rodrigo Chaves y Laura Fernández. (Casa Presidencial)

Bajo la lupa de los diputados

El 26 de enero pasado, Yara tuvo que ir a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa por el polémico caso de la empresa mexicana Tradeco.

También le llovieron preguntas por el nombramiento de la junta directiva “exprés” del Banco Nacional el año pasado, donde defendió que no hubo concurso público por la urgencia del país.

Si todo sale como planea el oficialismo, Yara Jiménez sucederá a Rodrigo Arias y se convertirá en la jefa de una Asamblea Legislativa que pareciera estará bastante convulsa.

Su reto será demostrar que, además de ser una experta en leyes, tiene la capacidad política para negociar y llevar la fiesta en paz con los 26 diputados de oposición que, aunque son minoría, no se la pondrán nada fácil.

Los oficialistas también eligieron al diputado Nogui Acosta como jefe de fracción y a Juan Manuel Quesada como subjefe de la bancada.