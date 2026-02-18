Nogui Acosta será más que un diputado en la próxima Asamblea Legislativa

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) tomó decisiones importantes, de cara al nuevo período legislativo que comenzará el 1° de mayo.

Este martes, la bancada oficialista acordó de forma unánime que la candidata a ocupar la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa será la diputada electa Yara Jiménez.

“Con la escogencia se trata de devolver (a una mujer) el liderazgo del primer poder de la República, ausente en los últimos 4 años”, informó el PPSO en un comunicado de prensa.

Nogui Acosta será el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Jefe y subjefe de fracción

Además, los diputados electos acordaron que el próximo jefe de fracción sea el exministro de Hacienda Nogui Acosta, y el subjefe de fracción será Juan Manuel Quesada, expresidente del AyA.

“El futuro jefe de fracción, Nogui Acosta, destaca la cohesión, la vocación de trabajo y diálogo que tiene la futura fracción oficialista a fin de devolver la confianza y credibilidad de los costarricenses al trabajo que se hace desde la Asamblea Legislativa”, citó la fracción.