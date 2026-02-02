Estos son los 57 nuevos diputados que estarán en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo

Ya prácticamente están definidos los nuevos diputados que a partir del próximo 1.° de mayo ocuparán las 57 curules de la Asamblea Legislativa.

Laura Fernández no solo ganó la presidencia de la República, sino que su partido, Pueblo Soberano, ganó también la mayoría en el Congreso.

Todos los legisladores electos se encargarán de crear leyes o reformar las ya existentes en busca del bienes del pueblo costarricense y para ello deberán ponerse las pilas para lograr negociaciones y consensos en el Congreso, algo que a veces es bastante complicado.

LEA MÁS: Chavismo superó la mayoría simple de diputados en la Asamblea Legislativa ¿qué significa eso?

Laura Fernández también ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa. Estos son sus diputados. (Jorge Navarro)

La próxima Asamblea Legislativa contará solo con la representación de cinco fracciones: Pueblo Soberano (31 diputados), Liberación Nacional (17 diputados), Frente Amplio (siete diputados), Unidad Social Cristiana (una diputada) y Coalición Agenda Ciudadana (una diputada).

LEA MÁS: Laura Chinchilla tras elección de Laura Fernández: “Confiamos en que gobierne escuchando las voces de todos”

Estos son los nombres de los diputados que estarán en el Congreso por los próximos cuatro años:

Pueblo Soberano:

- Nogui Acosta Jaén (San José)

- Kattia Alejandra Mora Montoya (San José)

- Stephan Brunner Neibig (San José)

- Mayuli Ortega Guzmán (San José)

- Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (San José)

- Anna Katharina Müller Castro (San José)

- Antonio Barzuna Thompson (San José)

- José Miguel Villalobos Umaña (Alajuela)

- Zaira Murillo Marín (Alajuela)

- Gerardo Bogantes Rivera (Alajuela)

- Grethel María Ávila Vargas (Alajuela)

- Wilson Alfredo Jiménez Cordero (Alajuela)

- Kattia María Ulate Alvarado (Alajuela)

- Cindy María Blanco González (Cartago)

- Robert Johsan Barrantes Camacho (Cartago)

- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (Heredia)

- Juan Manuel Quesada Espinoza (Heredia)

- Nayuribe Guadamuz Rosales (Guanacaste)

- Daniel Asdrubal Siezar Cádenas (Guanacaste)

- Royner Mora Ruiz (Puntarenas)

- María Isabel Camareno Camareno (Puntarenas)

- Ariel Alfonso Mora Fallas (Puntarenas)

- Osvaldo Artavia Carballo (Limón)

- Kristel Lizeth Ward Hudson (Limón)

- Esmeralda Britton González (San José)

- Fernando Obaldia Álvarez (Alajuela)

- Yara Vanessa Jiménez (Cartago)

- Cindy Dayana Murillo Artavia (Guanacaste)

- Ana Ruth Esquivel Medrano (Guanacaste)

- Reynaldo Arias Mora (Limón)

- Kattia Calvo Cruz (Limón)

El oficialismo sacó 31 legisladores. (Asamblea Legislativa)

Liberación Nacional:

- Álvaro Ramírez Bogantes (San José)

- Iztarú Alfaro Guerrero (San José)

- Rafael Ángel Vargas Brenes (San José)

- Ana Patricia Valverde Palavicini (San José)

- Diana Murillo Murillo (Alajuela)

- Eder Francisco Hernández Ulloa (Alajuela)

- Janice Patricia Sandí Morales (Cartago)

- Víctor Manuel Hidalgo Solís (Heredia)

- Marco Francisco Badilla Chavarría (San José)

- Karen Tatiana Alfaro Jiménez (Alajuela)

- Salvador Padilla Villanueva (Cartago)

- Ángela Ileana Aguilar Vargas (Cartago)

- Ronald Alberto Campos Villegas (Guanacaste)

- Karol Vanessa Matamoros Montoya (Guanacaste)

- Norjelens María Lobo Vargas (Puntarenas)

- Jesús Ántonio Calderón Calderón (Puntarenas)

- Mangell Mc Lean Villalobos (Limón)

Frente Amplio:

- José María Villalta Florez Estrada (San José)

- Vianey Briyith Mora Vega (San José)

- Edgardo Vinicio Araya Sibaja (Alajuela)

- Antonio Trejos Mazariegos (San José)

- Sigrid Violeta Segura Artavia (Alajuela)

- Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Cartago)

- María Eugenia Román Mora (Heredia)

Unidad Social Cristiana:

- Abril Gordienko López (San José)

Coalición Agenda Ciudadana:

- Claudia Dobles Camargo (San José)

Con la nueva distribución desaparecieron tres fracciones legislativas de la actual Asamblea: Progreso Social Democrático, Liberal Progresista y Nueva República.