Laura Fernández solicita renuncia de Marta Acosta y critica resultados de la Contraloría

Laura Fernández instó a la jerarca de la Contraloría General a dejar el cargo antes de 2028 y calificó como “pobres” los resultados en materia anticorrupción

Por Hillary Chinchilla Marín

La presidenta electa Laura Fernández Delgado solicitó este lunes la renuncia de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, al afirmar que la jerarca “ya cumplió su ciclo” y cuestionar los resultados de la institución en la lucha contra la corrupción.

Críticas directas a la gestión de la Contraloría

Fernández hizo las declaraciones durante una entrevista con Randall Rivera, director de noticias de Repretel, el primer medio que visitó tras ganar las elecciones generales en primera ronda y obtener una mayoría de 31 escaños en la Asamblea Legislativa, según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“A mí me parece que doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General y que ojalá ella misma se hiciera un lado del cargo”, afirmó la presidenta electa al ser consultada sobre la relación que tendría su futuro gobierno con el órgano fiscalizador.

La próxima jerarca sostuvo que la Contraloría “le ha hecho demasiado daño al país”.

Aun así, la mandataria electa insistió en que Acosta debería “tomar conciencia” de los resultados obtenidos. “Debería hacerle un favor a Costa Rica y darle espacio a perfiles más frescos que puedan fiscalizar la hacienda pública de manera objetiva y responsable”, agregó.

Marco constitucional del cargo

La presidenta electa pidió la renuncia anticipada de Marta Acosta. (MAYELA LOPEZ)

Según la Constitución Política establece que las máximas autoridades de la Contraloría son nombradas por la Asamblea Legislativa dos años después de iniciado el período presidencial, por un plazo de ocho años, con posibilidad de reelección si se alcanzan 38 votos.

Acosta fue reelecta en abril de 2020, en plena emergencia por la pandemia de COVID-19, y su nombramiento actual vence en 2028.

Fernández aclaró que respalda la fiscalización rigurosa del uso de los recursos públicos, pero cuestionó lo que calificó como bloqueos al desarrollo nacional. “Estoy 100% a favor del control del dinero público, pero sin creerse coadministrador de los temas nacionales”, afirmó.

