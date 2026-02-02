Aquí puede ver quién ganó las elecciones presidenciales en la mesa en la que usted votó

¿Quiere saber cuál candidato presidencial ganó en la mesa electoral en la que usted votó? es muy fácil, aquí le explicamos cómo.

Con esta herramienta puede ver quien ganó en su mesa de votación. Es muy fácil. (Jonathan Jiménez)

Por medio de esta herramienta interactiva usted puede consultar ese dato y, por medio de los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ella le dará la información.

Lo único que tiene que hacer es poner su número de cédula y así la herramienta rastreará la información y se la mostrará.

Ahí también podrá informarse sobre los diputados electos para el el periodo legislativo 2026-2030.

Puede filtrar la información por partido político, provincia, género, y hasta por edad.

La próxima Asamblea Legislativa contará solo con la representación de cinco fracciones: Pueblo Soberano (31 diputados), Liberación Nacional (17 diputados), Frente Amplio (siete diputados), Unidad Social Cristiana (una diputada) y Coalición Agenda Ciudadana (una diputada).