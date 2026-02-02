Laura Chinchilla tras elección de Laura Fernández: “Confiamos en que gobierne escuchando las voces de todos”

Laura Chinchilla, expresidenta de la República, calificó los resultados como “indiscutibles". (Jose Cordero/José Cordero)

Tras conocerse los resultados de las Elecciones 2026, que dan como presidenta electa a Laura Fernández, la expresidenta de la República Laura Chinchilla afirmó que el veredicto de las urnas debe respetarse y calificó los resultados como “indiscutibles”, debido a la solidez del sistema democrático costarricense.

“Los resultados electorales se respetan y, dada la solidez de nuestro sistema, son indiscutibles. Hay una clara ganadora y confiamos en que gobierne escuchando las voces de todos y todas”, expresó Chinchilla en una publicación.

No obstante, la exmandataria reconoció que se trata de “un momento difícil para quienes hoy hemos perdido” y llamó a no bajar la guardia.

En ese sentido, instó a respaldar a las fracciones de oposición para que ejerzan su función de control político.

“Las mayorías electorales, por más avasalladoras que resulten, no son patente de corso para silenciar a las minorías ni para sofocar las voces disidentes”, concluyó.

