Laura Chinchilla tras elección de Laura Fernández: “Confiamos en que gobierne escuchando las voces de todos”

La expresidenta Laura Chinchilla calificó los resultados como “indiscutibles”

Por Silvia Núñez
14/08/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de la ex presidente de la república Laura Chinchilla en la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Laura Chinchilla, expresidenta de la República, calificó los resultados como “indiscutibles". (Jose Cordero/José Cordero)

Tras conocerse los resultados de las Elecciones 2026, que dan como presidenta electa a Laura Fernández, la expresidenta de la República Laura Chinchilla afirmó que el veredicto de las urnas debe respetarse y calificó los resultados como “indiscutibles”, debido a la solidez del sistema democrático costarricense.

“Los resultados electorales se respetan y, dada la solidez de nuestro sistema, son indiscutibles. Hay una clara ganadora y confiamos en que gobierne escuchando las voces de todos y todas”, expresó Chinchilla en una publicación.

No obstante, la exmandataria reconoció que se trata de “un momento difícil para quienes hoy hemos perdido” y llamó a no bajar la guardia.

En ese sentido, instó a respaldar a las fracciones de oposición para que ejerzan su función de control político.

“Las mayorías electorales, por más avasalladoras que resulten, no son patente de corso para silenciar a las minorías ni para sofocar las voces disidentes”, concluyó.

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

