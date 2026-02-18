¿Le cobraron más de lo que decía el menú? Así puede denunciarlo

¿Ha ido a comer en un restaurante y le cobraron un monto más alto de lo que le ofrecían en el menú? Le explicamos qué hacer.

Si el restaurante no incluye el precio final con impuestos, utilizando expresiones como “precio + impuestos” o cargos por servicio no incluido en el menú, usted tiene el derecho de denunciarlo.

El abogado Boris Acosta explicó que los pasos son muy sencillos. La persona puede presentar la denuncia a través del MEIC en línea.

Si un restaurante le cobra más de lo indicado en el menú, puede denunciarlo ante el MEIC. Foto: Shutterstock (Shutterstock/Foto)

En la plataforma del ministerio, hay formularios donde se pueden llenar y presentar la denuncia. Si usted no tiene una cuenta, debe registrarse para hacer la queja.

“Dentro del MEIC existe un órgano que se llama Defensa del Consumidor, al cual usted puede presentar denuncias”, dijo Acosta.

Se puede denunciar por mal servicio, por cobrarle precios exagerados u otra razón.

“No es posible que yo llegue y me siente a una mesa y no tenga determinado cuánto voy a pagar porque no pude ver en el menú el precio y después que me salga con una situación fuera de orden. Nada me garantiza que el precio que me están ofreciendo sea el mismo que le dan a otra persona por el mismo producto”, aseguró el abogado.

Acosta advirtió que este tipo de denuncias puede costarle multas al negocio hasta el cierre del establecimiento de manera temporal.

MEIC encontró irregularidades en 12 mercados gastronómicos

Las autoridades inspeccionaron 12 mercados gastronómicos ubicados en Heredia, Cartago, Alajuela y San José y encontraron irregularidades en 51 de 87 restaurantes.

Según el MEIC, 19 establecimientos no mostraban el precio de las bebidas y, además, 12 de los restaurantes no informaban el precio final con impuestos en el menú como se exige.

El MEIC detectó irregularidades en más de 50 restaurantes en mercados gastronómicos. (Archivo)

Asimismo, se detectó que 9 negocios no entregaban factura ni comprobante de compra. Un local no informaba ningún precio en el menú.

