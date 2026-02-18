Este miércoles 18 de febrero es Miércoles de Ceniza para los católicos del mundo. Es fecha especial porque marca el inicio de la Cuaresma, además, es una fecha que encierra siempre una gran pregunta ¿Puede un evangélico ir a misa el Miércoles de Ceniza y ponerse la cruz de ceniza en la frente?

La respuesta es un rotundo sí. El mismísimo medio de comunicación oficial del Vaticano lo confirma, así como la Agencia Católica de Noticias, también el propio Catecismo de la Iglesia Católica.

La iglesia católica es bien clara en este tema: “Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica el Catecismo (1670 y siguientes) los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos ”preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella", aclara Aciprensa.

Misa de 6:30 de la mañana en la catedral de San José. Los fieles reciben la ceniza, dando inicio de la Cuaresma. (Eduardo Vega/Eduardo Vega)

¿Es obligatorio para los católicos ir a misa el Miércoles de Ceniza? “No. El Miércoles de Ceniza no es día de precepto. No es obligatorio asistir a misa ni recibir la ceniza, aunque se recomienda participar”, asegura la página oficial del Vaticano.

¿El Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia obligatoria? “Al igual que el Viernes Santo, es día de ayuno y abstinencia. El ayuno obliga a los fieles entre 18 y 60 años y consiste en una sola comida fuerte al día.

“La abstinencia de carne arranca desde los 14 años y también se debe hacer todos los viernes de Cuaresma”, asegura Aciprensa.

Se puede cambiar el ayuno de carne por otro tipo de ayuno como, por ejemplo, no usar el teléfono celular durante 24 horas a menos que sea urgente y necesario.

¿Puede ponerse la ceniza sin una misa? “Sí. La ceniza también puede imponerse sin necesidad de la misa. En ausencia de sacerdote, los laicos pueden imponer la ceniza en una celebración mientras se lee la Biblia. Eso sí, solo un sacerdote o diácono puede bendecir la ceniza”.

“Necesitados de salvación”

Monseñor José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, explica sobre la cruz de ceniza: “Desde el primer gesto cuaresmal, la Iglesia nos sitúa ante nuestra condición humana. Las cenizas sobre nuestra cabeza no humillan ni condenan.

“Se nos recuerda que somos frágiles, limitados, necesitados de salvación. Este reconocimiento debe ser el punto de partida para una fe más verdadera, más humilde y confiada”.

El padre Alfonso Mora, experto en liturgia, sobre el Miércoles de Ceniza, agrega: “Somos invitados a emprender un camino Pascual que incluye la cruz y la renuncia.

“El gesto penitencial de la ceniza que recibimos hoy después de la homilía, nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Por eso se nos llama a convertirnos y a creer en el Evangelio”.

El padre Mora, es más que positivo este Miércoles de Ceniza: “Dios es rico en misericordia y está siempre dispuesto a perdonar, para que empecemos de nuevo con otro estilo de vida”.

