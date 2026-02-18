¿Jugó Chances? Estos fueron los números ganadores del sorteo de este martes

La Junta de Protección Social (JPS) jugó este martes 17 de febrero el sorteo de Chances y dio a conocer los números ganadores.

LEA MÁS: AyA pidió mover plaza de cuñada de presidenta ejecutiva y lo que hizo después es de no creer

Varios números salieron de las tómbolas según el premio:

Premio mayor: 70, serie 924.

70, serie 924. Segundo premio: 50, serie 249.

Tercer premio: 23, serie 570.

Si usted ganó alguna de estas combinaciones, reclame su premio en las oficinas de la JPS, bancos autorizados o por medio de los socios comerciales de la Junta.

La Junta de Protección Social jugó este martes el sorteo de Chances, cuyo premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

Millones de colones en premio mayor

El premio mayor de este sorteo estaba jugoso, pues tenía un monto de 160 millones de colones en dos emisiones, es decir, 80 millones por emisión.

Por otra parte, el segundo premio era de 25 millones de colones y el tercero 7 millones de colones.

LEA MÁS: Estos centros educativos tendrán operativos de Policía de Tránsito por regreso a clases

Otra oportunidad

Si usted no ganó algún premio este martes, tiene otra oportunidad de hacerlo. La JPS jugará otro sorteo de Chances este viernes 20 de febrero.

Sin embargo, el premio mayor está más jugoso: 240 millones de colones en dos emisiones.

La fracción tiene un costo de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

No salió el acumulado

En el sorteo de este martes no salió el acumulado, cuyo monto estaba en 817 millones de colones en dos emisiones.

De la tómbola salió un premio extra de 2.500.000 colones. Este monto quedó para el número 36 y la serie 945.

Para el juego de este viernes 20 de febrero, el acumulado aumentará a 842 millones de colones en dos emisiones.

El premio mayor del sorteo de Chances de los martes es de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

LEA MÁS: ¿Puede un centro educativo prohibir el uso de enagua a estudiantes? respuesta del MEP es contundente