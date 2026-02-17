AyA pidió mover plaza de cuñada de presidenta ejecutiva y lo que hizo después es de no creer

Acueductos y Alcantarillados (AyA) movió dos veces, en menos de mes y medio, la plaza que ocupa actualmente una cuñada de la presidenta ejecutiva de la institución.

Según documentos a los que tuvo acceso La Teja, Rosemary Ramírez, esposa de un hermano de Lourdes Saúrez (jerarca del AyA), fue contratada en el puesto de Ejecutivo General A.

Ese puesto pertenecía a la Presidencia Ejecutiva, pero el 6 de noviembre del 2025, un mes antes de la contratación de Ramírez, por orden de la subgerente Mariana Fernández, la plaza pasó al área que ella dirige.

Puesto en el que contrataron a cuñada del AyA fue movido de departamento dos veces. (Alonso Tenorio)

Ramírez fue contratada en los primeros días de diciembre del año pasado y solo días después de su contratación el puesto volvió a cambiar de departamento; ahora está en el Laboratorio Nacional de Aguas.

¿Pueden moverse las plazas en instituciones tan fácilmente?

El tema de mover plazas en las instituciones es algo bastante delicado.

El abogado Christian Campos, abogado experto en temas de contratación pública, asegura que, para que a un departamento le aprueben la apertura de una plaza, se requiere una justificación fuerte que garantice que es realmente necesaria.

El experto dice que lo mismo ocurre cuando se pasa una plaza de un departamento a otro. El área que deja ir la plaza debe justificar ampliamente por qué el puesto que solicitó en su momento ya no es necesario, y el área que lo recibe debe justificar y detallar los motivos de por qué necesita la plaza que le están dando.

Cuando le consultamos a la entidad por los motivos y justificaciones para hacer los cambios en las plazas, la institución informó que “en el AyA es una práctica administrativa regular reubicar plazas entre dependencias cuando las necesidades institucionales así lo requieren”.

La mujer contratada es cuñada de Lourdes Saúrez. (Archivo)

Sindicato del AyA pidió investigación sobre el tema

Mario Rodríguez, secretario del sindicato del AyA, contó que están pidiendo explicaciones a la institución por el nombramiento de Rosemary y la forma en la que se cambió el puesto entre departamentos.

El sindicalista dijo que están solicitando al AyA detallar si se siguió el debido proceso a la hora de contratar a Rosemary, ya que en la convención colectiva se detalla que primero se debe contratar un empleado de forma interina, luego sacar un concurso interno para ver si algún colaborador cumple con los requisitos y, si no, abrir un concurso externo. Al parecer, en este caso se abrió el concurso externo de una vez.

Rodríguez también cuestiona la forma en la que AyA mueve puestos de un departamento a otro, al parecer, sin la respectiva justificación.