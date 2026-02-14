¿Fue despedido Óscar Izquierdo contra criterio jurídico? Esto dice el AyA

El diputado verdiblancoÓscar Izquierdo denunció el pasado martes 10 de febrero que su destitución del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se hizo en contra del criterio jurídico, pero la entidad sostiene que no fue así.

Durante el plenario del martes, el legislador calificó su despido del cargo de director experto de Cooperación y Asuntos Internacionales del AyA como persecución política.

“Quiero denunciar, públicamente, la persecución política más atroz que he visto desde que tengo uso de memoria. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme sin argumentos; la mediocridad, la irresponsabilidad y la corrupción mirando a los ojos”, dijo Izquierdo.

Óscar Izquierdo afirmó en plenario que su destitución del AyA se hizo en contra del criterio jurídico, pero la institución aseguró que no fue así. (Captura YouTube Asamblea /La Nación)

“He sido notificado de que he sido destituido del AyA contra el criterio jurídico, sin criterio técnico. Primero me entero por los medios de comunicación y luego, por un correo, de que he sido destituido“, añadió.

A raíz de esto, este medio le consultó al AyA si la destitución del verdiblanco se hizo contra el criterio jurídico, porque, según Izquierdo, no se le podía despedir.

La institución señaló que no fue así, sino que más bien el puesto se suprimió.

“El criterio de la Dirección Jurídica es de la anterior reestructuración y adicional se hizo en apego a la CARTA-MIDEPLAN-DM-1147-2025 y CARTA-MOPT-DM-2025-2321, la Ley de Planificación Nacional - No. 5525, la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto – No. 3008 y el Reglamento del Artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional Nº 5525 del 2 de mayo de 1974 - Decreto Ejecutivo 43951-PLAN-RE", indicó el AyA.

Diputado tomará acciones legales

Un día después de que se diera a conocer públicamente su destitución, este medio habló con el legislador, quien afirmó que dará la pelea para defenderse.

Él aseguró que tomará medidas legales contra la institución.

“Voy a hacer, por supuesto, una defensa legal de mi situación porque me parece que es absolutamente injusto, atropello y persecución política lo que estoy viviendo”, dijo.

El legislador verdiblanco Óscar Izquierdo calificó su despido como persecución política y afirmó que tomará acciones legales por su destitución. (Asamblea Legislativa/La Nación)

“No me van a amedrentar. Seguiré adelante con la frente en alto defendiendo a Costa Rica desde la Asamblea Legislativa y acudiendo a las instancias legales para que este atropello no quede impune”, añadió.

