Empacó uniformes y estudió gracias a becas: La historia de la diputada más joven que estará en el Congreso

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez tiene 29 años, es militante del Partido Frente Amplio y será la diputada más joven de la próxima administración.

Ella vive en Paraíso de Cartago, es politóloga y está a punto de graduarse como abogada. Le ha tocado esforzarse mucho por salir adelante; nadie le ha regalado nada.

Joselyn Sáenz será la diputada más joven de la próxima Asamblea Legislativa. (Cortesía)

Joselyn resalta con mucho orgullo que es hija de la inversión pública y que es un claro ejemplo de que sí funciona.

“Soy hija de la educación pública, estudié gracias a los sistemas de becas, al programa Avancemos, fui una de las primeras generaciones beneficiarias, así pude cursar el colegio y luego estudié Ciencias Políticas, también con una beca completa en la UCR”, narró.

Trabajó en una fábrica de uniformes

Actualmente, es asesora en el despacho del diputado Antonio Ortega, pero antes de llegar al Congreso tuvo otros trabajos.

“Mi primer trabajo fue en una fábrica de uniformes en Cartago, empacando uniformes y luego vendiendo. Posteriormente, cuando me gradué de Ciencias Políticas, me dediqué a la consultoría privada; trabajé de forma independiente.

La joven dice que le gusta la política porque permite resolver problemas. (Cortesía)

“Ahí asesoré partidos políticos, procesos electorales, y luego me involucré en la política local. Trabajé cinco años en Alajuela asesorando un partido político cantonal y, posteriormente, entré como asesora a la Municipalidad de Alajuela y, bueno, luego me trasladé a hacer consultoría con el Frente Amplio a la Asamblea Legislativa”, contó.

El motor que usa pañales

La diputada electa tiene un hijo de dos años y él es su gran motor.

En sus ratos libres, Joselyn se dedica a jugar con su pequeño. Le encanta sentarse en el piso a pintar cuadritos con él.

“Ahora mi tiempo libre es jugar con él, llevarlo al parque o ver una película con mi esposo”, confesó.

Ser mamá es la mejor parte de la vida de la valiente joven. (Cortesía)

Al preguntarle cuál es su comida favorita, no lo dudó; de una vez dijo que el arroz con pollo y que los que más le gustan son los que hacen su mamá, su abuelita y su suegra.

En su casa, las tareas son compartidas y la cocinada le toca a su esposo porque asegura que tiene una mano buenísima.

Sus “guerras” en el Congreso

Joselyn no llega a aprender; ya conoce el “monstruo” por dentro tras trabajar con el diputado Antonio Ortega y ya hasta está trabajando en sus primeros proyectos de ley como diputada. Sus prioridades están claritas:

- Mamás y papás protegidos: Quiere que las licencias de maternidad y paternidad sean más beneficiosas. Que los papás puedan ir a las citas prenatales y que nadie tenga miedo de perder el trabajo por cuidar a su hijo.

Le entrará de lleno a los problemas que hay en Cartago. (Tomada de Facebook)

- Transporte digno: Sueña con mejores buses y un tren eficiente, algo que los cartagineses piden a gritos.

- Seguridad: Le preocupa la ola de homicidios y feminicidios que vive el país y dice que el buscar soluciones en materia de seguridad será una de sus prioridades.

- Agro: No olvida a los agricultores de su provincia que están pasándola mal; quiere meterles el hombro para que puedan trabajar en paz.

Un reto enorme

Joselyn sabe bien que le tocará ser parte de una Asamblea Legislativa dividida y quizá hasta hostil, pero su juventud no es sinónimo de inexperiencia; ella sabe bien lo que tiene que hacer.

“La fracción del Frente Amplio, en los últimos periodos que hemos tenido representación, no ha sido mayoritaria, pero hemos sido de las fracciones que más logra aprobar proyectos de ley y vamos con esa misma línea de diálogo y negociación con la que hemos trabajado los 21 años que tiene ya de existir el partido.

Actualmente es asesora del diputado Antonio Ortega. (Cortesía)

“Va a ser retador; esperamos que haya voluntad política de todas las fracciones, la oficialista, principalmente, para trabajar por el bien de Costa Rica. Es necesario que haya un marco de respeto en todo el periodo para que se logren los acuerdos”, manifestó.

La próxima legisladora afirma que siempre le ha gustado la política porque es una forma de ayudar a resolver los problemas, pero ahora que es mamá tiene un motivo mucho mayor por luchar para hacer de Costa Rica un lugar mejor.

“Quiero que mi hijo crezca en una Costa Rica segura y democrática. Por él y por todos los niños trabajaré todos los días en la Asamblea Legislativa”, finalizó.