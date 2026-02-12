AyA contrata a cuñada de presidenta ejecutiva y ojo lo que ocurrió un mes antes

Acueductos y Alcantarillados (AyA) contrató en un puesto de la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo a la cuñada de Lourdes Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva de la entidad y la entidad.

La contratación se hizo en diciembre anterior y quien la hizo fue Mariana Fernández Sing, quien está a cargo de esa subgerencia.

Nombran a cuñada de presidenta del AyA, Lourdes Sáurez, en puesto de la subgerencia de la entidad.

La Teja confirmó, por medio de una fuente confiable, que Rosemary Ramírez fue contratada en el puesto de Ejecutivo General A. Ella es esposa de un hermano de Lourdes Sáurez.

El puesto que ocupa Rosemary pertenecía a la Presidencia Ejecutiva del AyA, pero el 6 de noviembre del 2025, o sea, un mes antes de la contratación de Ramírez, por orden de Fernández, la plaza pasó a ser de la subgerencia.

Subgerente asegura que no conocía la relación familiar

La Teja contactó a la subgerente para preguntarle si a la hora de contratar a Rosemary conocía la relación familiar que había entre ella y la presidenta ejecutiva del AyA y dijo que no.

“No, señora. Nosotros sacamos un concurso y ahí cualquier persona puede participar. Se hace junto con recursos humanos; ahí se hacen selecciones de personal, se hacen las pruebas que se requieren y ahí se escogen las personas que cumplen. Como cualquier ciudadano, todo el mundo participa”, argumentó la subgerente.

Mariana Fernández Sing dice que desconocía la relación entre Sáurez y la mujer que contrató. (Archivo)

Le repreguntamos: “¿Entonces usted no sabía la relación familiar que había entre Rosemary y doña Lourdes?“ y respondió: “No, para nada”.

También le preguntamos a Fernández por qué dio la orden en noviembre de pasar el puesto en el que contrataron a la cuñada de Saurez, de la Presidencia Ejecutiva a la subgerencia que ella dirige, pero en ese momento nos dijo que no nos oía, que la llamada se cortaba y de repente la llamada se cortó. La volvimos a llamar, pero no nos contestó más.

Intentamos conversar directamente con la presidenta ejecutiva del AyA, para preguntarle por qué nunca alertó a la subgerente de que estaba contratando a una cuñada suya y si sabía por qué la plaza que le dieron a su cuñada cambió de departamento un mes antes, pero no contestó nuestras llamadas.

Además, enviamos al departamento de prensa del AyA una consulta para conocer si la contratación de Rosemary es legal o apropiada por tratarse de una familiar de doña Lourdes. Nos confirmaron que están tramitando la consulta, pero seguimos esperando la respuesta.

Antes de dirigir el AyA, Saurez se desempeñó como directora de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), pero ante la renuncia de Juan Manuel Quesada como presidente de la institución, la nombró a ella.

Lourdes Sáurez es investigada por el caso Richter. (Archivo)

Es investigada por el caso Richter

Saurez es una de las funcionarias investigadas por el Ministerio Público por el caso Richter.

Se le atribuye el presunto delito de tráfico de influencias, debido a varias comunicaciones que fueron detectadas entre ella y el diputado Leslye Bojorges.

Al parecer, a Bojorges y a Sáurez les preocupaba dejar rastro, en bitácoras y fotografías, de reuniones y conversaciones que habrían tenido en junio de 2024. En las llamadas consta que Saurez le pedía a Bojorges avisarle cuando llegaba, para que no lo registraran en la bitácora.

Según se detalla en la investigación, en una conversación del 19 de junio de 2024, ella le advirtió al legislador que Ariel Robles, diputado del Frente Amplio (FA), estaba pidiendo las bitácoras de ingreso a las instituciones.

Saurez destinó una millonada a la escuela en la Leslye Bojorges tiene propiedad como director. (Asamblea Legislativa /La Nación)

¢4000 millones para la escuela donde Bojorges era director

Saurez fue la jerarca de gobierno (era la directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP) que decidió asignarle ¢4.000 millones a una escuela, en El Roble de Alajuela, donde Bojorges tiene plaza en propiedad de director.

Ese dinero fue aprobado en una moción dentro del Presupuesto de la República 2024, impulsada precisamente por el legislador del PUSC, que en principio se promovió como recursos para construcción y remodelación de varias escuelas.

Por ese dinero enviado a la escuela, la Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en contra del diputado y el presidente de la República, Rodrigo Chaves.