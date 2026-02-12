TSE hace importante anuncio sobre el cobro de la cédula de identidad

Si tiene que ir a reponer la cédula, es mejor que tome en cuenta lo que anunció el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el tema.

La entidad informó que luego de una suspensión del cobro de las reposiciones de cédula de identidad que estuvo vigente por dos meses, a partir de 1° de diciembre de 2025, las personas que soliciten más de un documento en un mismo año calendario, nuevamente deberán pagar $11,92 (¢5.900 colones al tipo de cambio actual), monto que equivale al valor de su producción.

El TSE retomó el cobro por reposición de las cédula de identidad. (Archivo)

Esa pausa en el cobro obedeció a la Ley para la Gestión de las Reposiciones de las Cédulas de Identidad que estipula que, la institución “no podrá cobrar por las reposiciones de las solicitudes de cédula de identidad dos meses antes e incluso el mismo día en que se celebre la elección de la presidencia y vicepresidencias de la República de Costa Rica”.

Estas son las personas que no deben pagar la reposición

La misma legislación incluye excepciones para el cobro de la reposición de la cédula, entre ellas están las personas con discapacidad (con carné vigente o certificación emitida por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad), adultos mayores, personas indígenas, población privada de libertad en los centros de atención institucional y situaciones excepcionales que se presenten por imposibilidad de pago de alguna persona usuaria.

¿Cómo y dónde pagar?

Cuando el ciudadano se presente al TSE para solicitar el documento de identidad, se le indicará si cumple o no con los parámetros de cobro. También puede verificar por internet si está exento o no en el sitio https://www.consulta.tse.go.cr/ReposicionTSE/

De ser necesario el pago, la persona podrá cancelar en efectivo en una agencia del Banco de Costa Rica (BCR), o bien en los puntos de recaudación TUCÁN.

El pago se puede hacer en efecto por medio del BCR o por Internet. (Mónica Cerdas)

Quienes prefieran pagar de manera virtual, pueden hacerlo con una tarjeta de débito o crédito (Visa o Mastercard) ingresando al sitio web del TSE (https://www.consulta.tse.go.cr/ReposicionTSE/).

Una vez realizado el pago, los usuarios deberán presentarse en la sede central o en alguna de las 32 oficinas regionales existentes en todo el país, a completar la gestión de su cédula.