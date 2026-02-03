Una papeleta nos generó confusión durante conteo manual de votos en el TSE ¿Por quién votó?

Nos vinimos al conteo manual de votos en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y una papeleta nos dejó viendo pa’l ciprés, por eso hasta les pedimos ayuda a ustedes para saber por quién quiso votar este ciudadano.

La papeleta fue anulada porque tenía cuatro equis marcadas en distintos candidatos presidenciales. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En una de las mesas donde contaban votos, se toparon con una papeleta que se anuló porque tenía perfectamente marcada la equis y con la crayola autorizada por el TSE; el gran problema es que esa equis, la persona, se la puso a cuatro candidatos presidenciales.

Aunque la equis estaba bien hecha y con la crayola oficial, el voto quedó inválido por marcar más de una opción. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Don Gustavo Román del TSE nos enseñó la papeleta que tenía una equis para David Hernández del Partido de la Clase Trabajadora, otra en la casilla de Douglas Caamaño del Partido Alianza Costa Rica Primero, otra en el espacio de Natalia Díaz del Partido Unidos Podemos y una más para Claudio Alpízar del Partido Esperanza Nacional.

El Tribunal Supremo de Elecciones revisa un total de 7.154 juntas receptoras de votos en el escrutinio definitivo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En Tribunal Supremo de Elecciones, inicia el conteo manual de votos. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Nos fue imposible saber por quién deseaba votar esa persona al marcar cuatro candidatos presidenciales por eso la papeleta se anula”, explicó Román.

A revisar 7.154 tulas

Pudimos ver la papeleta anulada porque el TSE inició la primera sesión de escrutinio definitivo de las 7.154 juntas receptoras de votos (JRV), habilitadas para las presidenciales.

Para esta ocasión, una de las novedades del escrutinio tiene que ver con la aprobación de la ley n.°10.590, denominada “Ley para el fortalecimiento del reconteo electoral”, publicada en La Gaceta el 3 de diciembre de 2024 y que tiene que ver con el recuento total de las papeletas para la elección de diputaciones, como una garantía más del blindaje y transparencia del proceso electoral, explica el TSE.

Además, todos podremos consultar (por primera vez, mediante un buscador) el resultado definitivo de cada Junta Receptora de Votos una vez contabilizada por los magistrados. La imagen de las boletas de escrutinio será publicadas en el sitio web del TSE (https://www.tse.go.cr/2026/escrutinio.html).

Logística del conteo

A partir de este martes habrá dos sesiones de conteo (escrutinio) por día: durante las mañanas se extenderán de 8 a.m. a mediodía (a excepción de hoy martes 3 de febrero, que comenzará a las 9 a.m. por la capacitación que recibieron los fiscales de los partidos políticos).

Por las tardes, las sesiones se realizan de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Eventualmente, los magistrados electorales sesionarán los sábados si fuera necesario.

El artículo 198 del Código Electoral establece que el escrutinio debe estar concluido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la votación para el caso de la papeleta presidencial y 60 días después de las elecciones para la papeleta de diputados.