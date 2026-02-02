Conozca cuántas denuncias suma el TSE en estas elecciones

01/02/2026 recorrido, recorrido de ambiente en el día de las Elecciones 2026. Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Colectiva de Costa Rica (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer la cantidad de denuncias que ha recibido en el marco de las elecciones presidenciales de este 1.° de febrero.

Las autoridades detallaron los principales motivos de los reportes y cómo se está dando seguimiento a cada caso durante la jornada.

“En este momento, de la línea 800-Elector tenemos un total de 986 incidentes, de los cuales 364 corresponden a dónde votar, 170 consultas generales y 452 denuncias que están siendo analizadas a efectos de determinar si corresponde continuar con su análisis en mayor detalle”, dijo Gerardo Abarca, director general del Registro Electoral.

“La gran mayoría de ellas corresponden a situaciones que se están dando en centros de votaciones y a través de diferentes agentes electorales proceden a atenderse”, dijo.