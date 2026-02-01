TSE recuerda a la ciudadanía importante mensaje antes del cierre electoral

01/02/2026 Escazu Escuela Juan XXIII, recorrido con el candidato Jose Aguilar del partido Avanza Foto: Jonathan Jimênez Floress (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

A pocos minutos de que cierren las urnas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lanzó un recordatorio clave para quienes aún no han acudido a votar, con el fin de que usted pueda ejercer su derecho sin contratiempos y dentro del horario establecido (hasta las 6 de la tarde).

LEA MÁS: TSE aclara situación de 2 mil privados de libertad que no tienen cédula para votar

En la conferencia de esta tarde 1.° de febrero, Gerardo Abarca, director general del Registro Electoral, expresó que es fundamental que las personas que lleguen a votar lo hagan con el número de elector, el cual se puede consultar en la página del Tribunal Supremo de Elecciones.

LEA MÁS: Si aún no ha ido a votar tome previsiones para evitar contratiempos

01/02/2026 Escazu Escuela Juan XXIII, recorrido con el candidato Jose Aguilar del partido Avanza Foto: Jonathan Jimênez Floress (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

“Hay gran afluencia de electores; eso de alguna manera obliga a agilizar un poco más el trabajo de las juntas receptoras de votos, pero es una situación normal en la mayoría de procesos electorales y más en horas de la tarde.

“Los ciudadanos deben tomar en cuenta que han tenido 12 horas y en este momento, a poco tiempo de que se dé el cierre, la posibilidad de ir con el número de elector es esencial para que sea más ágil el proceso de votación”, dijo Abarca.