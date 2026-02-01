Política

TSE recuerda a la ciudadanía importante mensaje antes del cierre electoral

Tribunal pide a quienes aún no han votado llevar el número de elector para agilizar el proceso en las juntas receptoras

Por Fabiola Montoya Salas
Elecciones 2026
01/02/2026 Escazu Escuela Juan XXIII, recorrido con el candidato Jose Aguilar del partido Avanza Foto: Jonathan Jimênez Floress (Jonathan Jimenez Flores/Jjiménez)

A pocos minutos de que cierren las urnas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lanzó un recordatorio clave para quienes aún no han acudido a votar, con el fin de que usted pueda ejercer su derecho sin contratiempos y dentro del horario establecido (hasta las 6 de la tarde).

En la conferencia de esta tarde 1.° de febrero, Gerardo Abarca, director general del Registro Electoral, expresó que es fundamental que las personas que lleguen a votar lo hagan con el número de elector, el cual se puede consultar en la página del Tribunal Supremo de Elecciones.

“Hay gran afluencia de electores; eso de alguna manera obliga a agilizar un poco más el trabajo de las juntas receptoras de votos, pero es una situación normal en la mayoría de procesos electorales y más en horas de la tarde.

“Los ciudadanos deben tomar en cuenta que han tenido 12 horas y en este momento, a poco tiempo de que se dé el cierre, la posibilidad de ir con el número de elector es esencial para que sea más ágil el proceso de votación”, dijo Abarca.

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

