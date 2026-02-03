Contraloría responde de forma contundente a Laura Fernández luego de que pidiera la renuncia de Marta Acosta

La Contraloría General de la República le respondió a Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, luego de que ella le pidiera la renuncia a la jerarca de la institución, Marta Acosta.

La entidad envió un mensaje corto y respetuoso, pero a la vez claro y contundente.

La Contraloría le responde a Laura Fernández por pedir le renuncia de Marta Acosta. (Alonso Tenorio)

“En este caso, la futura fiscalizada del Poder Ejecutivo (Laura Fernández) le exige a la jerarca del ente fiscalizador (Acosta), de la Contraloría General, que deje su puesto ya porque le incomoda/molesta que haga su trabajo de fiscalización. La Contraloría General es respetuosa de dicha separación de poderes, de modo que no emitirá criterio al respecto", dijo la CGR en un comunicado.

La Contraloría recordó también que la Constitución Política garantiza la separación de poderes y que la Contraloría en realidad es un órgano auxiliar del Poder Legislativo, no del Ejecutivo, pues su fin es fiscalizar el buen uso de los recursos públicos.

La contralora ejerce su cargo desde el 2012; fue reelecta en 2020. Su período vence en el 2028 y es nombrada por la Asamblea Legislativa.

Fernández dice que ya Acosta "cumplió su ciclo". (John Durán)

Según la Constitución Política, al contralor de la República solo se le puede remover por una mayoría calificada de 38 diputados.

La Contraloría reaccionó luego de que este lunes en la mañana Fernández solicitara la renuncia de la contralora, al afirmar que la jerarca “ya cumplió su ciclo”. Además, cuestionó los resultados de la institución en la lucha contra la corrupción.

“A mí me parece que doña Marta ya cumplió su ciclo en la Contraloría General y que ojalá ella misma se hiciera a un lado del cargo”, afirmó la presidenta electa en una entrevista en Noticias Repretel.