Pilar Cisneros decidió que no ocupará ningún puesto oficial en el gabinete de Laura Fernández

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, dio este lunes una conferencia de prensa en la que habló de distintos temas, entre ellos si el presidente Rodrigo Chaves y la actual diputada Pilar Cisneros, ocuparán algún cargo en su gabinete.

Pilar Cisneros será asesora de Laura Fernández, pero prefiere no estar en el gabinete. (Jorge Navarro)

Fernández dejó en claro que las puertas de su gobierno están abiertas de par en par para que el mandatario Chaves ejerza un cargo; sin embargo, dijo que aún no ha tenido con él la conversación para definir si estará en el gabinete y cuál puesto ocuparía.

LEA MÁS: Conozca a fondo a Laura Fernández: la heredera de Rodrigo Chaves y presidenta número 50 de Costa Rica

En cambio, con Cisneros sí habló del tema y dejó en claro que, aunque la jefa de fracción oficialista será cercana a su gobierno y la asesorará en temas de comunicación, no tendrá ningún cargo oficial en el gabinete porque la diputada así lo prefiere.

LEA MÁS: Estos son los 57 nuevos diputados que estarán en la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo

Fernández dice que aún no han definido cuál de sus diputados podría ser el nuevo presidente legislativo. (Jorge Navarro)

Fernández dijo que aún no tiene claro cuál de sus diputados será el vocero de la fracción y a cuál de sus legisladores ve más apto para ser presidente del Congreso; está analizando todos esos temas.