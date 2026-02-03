Le preguntamos a Fabricio Alvarado si se arrepiente de no levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves

Fabricio Alvarado, actual diputado de Nueva República y presidente de esa agrupación política, hará un análisis para saber por qué los costarricenses castigaron la agrupación y no tendrá representación en la próxima Asamblea Legislativa.

Además, el apoyo de los votantes hacia la candidatura presidencial de Alvarado también fue muy bajo, apenas de un 2.18%.

Alvarado reconoce que apoyar a Rodrigo Chaves puso haber causado molestia en la gente. (Asamblea Legislativa)

En redes sociales se han visto comentarios que dicen que la gente le cobró a Fabricio el hecho de que él y los demás diputados de Nueva República votaran en contra de levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves en las dos ocasiones.

Fabricio analizará los errores que cometieron

La Teja le consultó a Alvarado si piensa que ese pudo haber sido el motivo por el que le fue tan mal en las elecciones del domingo pasado y reconoció que pudieron haber cometido un error.

“Esa decisión siempre estuvo matizada por análisis político estratégico y ético como agrupación política. Nuestra posición inicial creemos que era válida, porque siempre pensamos que lo peor que podíamos hacer era victimizar a Chaves en medio de una campaña electoral, pues quitaría los focos de Laura Fernández en la discusión pública, lo cual pues favorecería electoralmente a su movimiento, según nuestro criterio.

“Con los resultados que acabamos de presenciar, está claro que el tema no iba a afectar negativamente la candidatura de Fernández aún y sí podemos suponer la hipótesis de que su triunfo pudo ser más abultado en ese escenario”, expresó.

Nueva República quedó sin representación en el Congreso para la próxima administración. (José Cordero)

El oficialismo le robó muchos votantes

Alvarado señala también que el oficialismo se adueñó de gran parte del bloque conservador, que era uno de los fuertes de Nueva República.

“Por ahora, pues, reconocemos que pudimos habernos equivocado al evitar el levantamiento (del fuero) y nos toca analizarlo en los próximos días con cabeza fría si los electores nos cobraron precisamente la cercanía con Chaves en el tema de inmunidad.

“Nosotros somos un partido auténticamente conservador y consistente en todas sus actuaciones. El presidente Chaves tuvo algunas ideas conservadoras durante su gobierno y eso nos acercó en ciertos temas, pero nos alejamos en otros de manera contundente: el de la legalización de la marihuana, la venta del BCR”, señaló el diputado.

Fabricio Alvarado dice que el oficialismo le quitó votos de los conservadores. (José Cordero)

Alvarado dijo que durante la presente administración denunciaron que los diputados oficialistas actuales estaban lejos de ser conservadores en la mayoría de los casos, creyendo que esas denuncias mantendrían a sus seguidores con Nueva República.

“Pensamos que era suficiente para sostener nuestra masa crítica de votantes; hoy es evidente que no es así. Cabe la posibilidad de que nuestros votantes no vieran claramente las diferencias evidentes entre ellos y nosotros y terminaran decantándose pues por el que mostró más músculo”, comentó el político.