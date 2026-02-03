Experto explica el cambio de tono de Laura Fernández en su primera conferencia como presidenta electa

Laura Fernández dio su primera conferencia de prensa este lunes 2 de febrero como presidenta electa tras ganar los comicios de este 1 de febrero.

Quizás usted lo notó, Fernández tuvo una actitud distinta en la conferencia y mantuvo un tono un poco más calmado y amigable con los presentes.

Carlos Lobo, consultor en relaciones públicas y comunicación estratégica, nos explicó por qué Laura Fernández tuvo un repentino cambio y qué trataba de transmitir con su tono.

Laura Fernández mantuvo un tono más amigable durante la conferencia de prensa de este lunes 2 de febrero tras ganar las elecciones. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Recordemos que después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunciara los resultados preliminares de las elecciones, ella salió al escenario en las afueras del hotel Aurola y dio sus primeras palabras, pero su tono era un poco más alto, confrontativo.

“Todavía el calor de un día muy complicado, muy cansado de campaña -tiene que ver probablemente con la ilusión, la ansiedad y la emoción del momento-, el mensaje fue con un tono más alto, más triunfalista, pero el de hoy fue un tono de mandataria, presidencial”, explicó Lobo.

El experto consideró que el tono que utilizó este lunes en la conferencia fue el adecuado.

“Busca colocar la percepción de una persona líder, respetuosa, demócrata. Hay un tono de confianza, de seguridad, para tomar a la unidad, a la búsqueda de consensos”, aseguró.

Laura Fernández, según el especialista, también buscó un tono para mantenerse firme con que va a haber una continuidad en su gobierno.

“Creo que esta modificación en su estilo a uno mucho más cálido, menos confrontativo, tiene que ver también con que le estaba hablando a todos los ciudadanos como un todo, como la presidenta de todos los costarricenses y no solo a sus partidarios”, dijo.

Lobo opinó que los asesores de la ganadora de PPSO tuvieron que ver con este cambio de actitud, pues le habrían indicado qué hacer.

¿Por qué no mantuvo este tono durante la campaña? El especialista opinó que tiene que ver con la estrategia e identidad política que se quería mostrar.

Carlos Lobo consideró que ella no mantuvo un tono más calmado, sino uno similar al de Rodrigo Chaves, durante la campaña por temas de estrategia. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Le estaba hablando a una base de votantes que se identifican con el estilo del presidente Chaves, pues ella representaba la continuidad del mandatario”, comentó.

El color de la ropa también habla

La presidenta electa también sorprendió este lunes al lucir un traje rojo, un color que no utilizó mucho durante la campaña, pues optó por tonos más claros, como el beige, el blanco e incluso utilizó el azul.

De acuerdo con el medio Infobae, un artículo de Jonathan García-Allen, experto en psicología del color, las personas que se visten de rojo son percibidos como seguros de sí mismos, valientes y con un espíritu decidido.

Además, el medio argentino también mencionó que este color es una “elección estratégica” para quienes buscan proyectar liderazgo y confianza en contextos laborales.

“Utilizar este color en reuniones importantes o negociaciones puede ayudar a transmitir determinación y capacidad del mando”, explicó Infobae.

Cambio en el trato con la prensa

Como bien se sabe, durante la administración de Rodrigo Chaves, el mandatario mantuvo un trato no amigable con la prensa, con ataques, gritos y mensajes de odio.

Sin embargo, algo que sorprendió en la conferencia de prensa que dio Laura Fernández, es que se mantuvo tranquila y amigable con la prensa, respondiendo cada pregunta que le hacían, diferente a Rodrigo Chaves.

“Me parece que hay una intención consciente de parte de la presidenta de buscar acercamientos y de lograr que la comunicación sea más fluida, mejor”, dijo Lobo.

Laura Fernández también sorprendió al tener un trato más amigable con la prensa, respondiendo cada pregunta. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

El experto señaló que Laura Fernández tiene la responsabilidad de construir puentes como presidenta electa.

“El gobierno de Rodrigo Chaves ha sido hostil, pero yo esperaría que en el gobierno de Fernández haya un acercamiento correcto, profesional, técnico y responsable”, indicó.

Debe demostrarle al pueblo

Lobo consideró que el gobierno de Laura Fernández va a ser complicado, pues va a tener diferencias y resistencias. Sin embargo, ella debe mantener el estilo que tuvo este lunes.

“Tiene una responsabilidad enorme y es demostrar que tiene la capacidad y el liderazgo y además, que su estilo de comunicación tiene que ser propio. Debe ser cuidadosa para que no la relacionen como si estuviera copiando el estilo de choque del presidente Chaves”, dijo.

