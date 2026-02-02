Docentes jubilados exigen frenar recortes tras la victoria de Laura Fernández

La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) pidió al gobierno de Laura Fernández,tras su victoria en las elecciones presidenciales, que ponga fin a los recortes y congelamientos de los docentes y los jubilados de la educación pública.

LEA MÁS: Laura Chinchilla tras elección de Laura Fernández: “Confiamos en que gobierne escuchando las voces de todos”

AJA recordó que el Estado mantiene una deuda histórica y hoy los docentes sufren deterioro en su calidad de vida por los retrasos y medidas.

“De cara al inicio de la nueva administración y a la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, AJA exhorta tanto al Poder Ejecutivo como a los diputados electos a brindar respaldo político explícito al proyecto de ley presentado por las organizaciones del Magisterio para blindar los fondos de pensiones y sancionar con mayor severidad el desvío de recursos públicos destinados a pensiones”, indicó.

La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) pidió al gobierno de Laura Fernández que ponga dina los recortes y congelamientos de los docentes y los jubilados de la educación pública. (John Durán/John Durán)

Además, la Asociación demandó un compromiso para proteger lo cotizado, corregir la “distorsión histórica” del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) y poner fin a los recortes y congelamientos.

LEA MÁS: Chavismo superó la mayoría simple de diputados en la Asamblea Legislativa ¿qué significa eso?

Sector de salud también alzó la voz

La Cámara Costarricense de la Salud (CCS) y el Colegio de Médicos y Cirujanos se pusieron a la disposición para colaborar con el gobierno de Laura Fernández para buscar soluciones en temas de salud.

Además, pidieron que se priorizara la salud de los costarricenses desde el inicio de su administración.

La CCSS recordó la existencia del Decálogo Nacional de Salud que plantea diez prioridades para atender el sector; por ejemplo, declarar emergencia nacional la atención de las listas de espera, fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud, impulsar la investigación biomédica, entre otras.

“Costa Rica necesita decisiones valientes y una visión de largo plazo en materia sanitaria. Desde la Cámara ponemos a disposición del nuevo gobierno nuestra experiencia técnica y conocimiento del sector para construir soluciones conjuntas que mejoren los servicios, la atención y el acceso a la salud de toda la población”, dijo Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara.

AJA pidió apoyo con el proyecto de ley presentado por las organizaciones del Magisterio para blindar los fondos de pensiones y sancionar con mayor severidad el desvío de recursos públicos destinados a pensiones. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, el Colegio de Médicos y Cirujanos señaló que las políticas públicas en salud deben sustentarse en la evidencia científica, la investigación y el análisis técnico para garantizar sistemas de salud sólidos, eficientes y centrados en las personas.

LEA MÁS: En su día más importante Laura Fernández jugó a las escondidas