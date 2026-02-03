Laura Fernández habla de una Tercera República, pero ¿qué implicaría para el país?

En su discurso tras ganar las elecciones y su primera conferencia como presidenta electa, Laura Fernández mencionó la implementación de una Tercera República, sin dar mayores detalles de lo que significa.

“La Tercera República significa este renacer maravilloso, de un mandato fuerte que nos ha dado el pueblo de Costa Rica, donde atrás quedaron los recuerdos de aquella guerra civil y de un bipartidismo que definitivamente nuestro pueblo ha dado por superado”, dijo Fernández en la conferencia de este lunes 2 de febrero.

Pero, ¿qué realmente es una Tercera República? El politólogo Sergio Araya explicó qué significa y qué cambios traerían para el país.

Laura Fernández mencionó sobre la implementación de una Tercera República en su discurso tras las elecciones y en su primera conferencia de prensa como presidenta electa; sin embargo, no fue clara qué significa este concepto. (Foto: Marvin RECINOS / AFP) (MARVIN RECINOS/AFP)

Sergio Araya aseguró que se refiere a cambios en el diseño jurídico e institucional, es decir, cambios estructurales.

“Ellos consideran que es una revolución democrática y pacífica que busca cambiar ciertos elementos sustantivos del orden social y político conocido hasta ahora de lo que llamaríamos la Segunda República”, dijo el experto.

Aunque todavía no está claro a qué exactamente se refiere Laura Fernández con una Tercera República, Araya señaló que podría involucrarse el estilo de gestión política y la presencia de sectores que se han visto excluidos, como poblaciones de cantones con niveles de desarrollo humano bajos.

¿Se puede implementar con sus 31 diputados de la Asamblea Legislativa?

Según Araya, por el momento no podrá hacerlo, pues en el modelo actual, derivado de la Segunda República, solamente se puede lograr con 38 votos, ya sea para reformas sustantivas a la Constitución Política.

“Se requieren 38 legisladores para que se convoque a una Asamblea Constituyente por vía legislativa, sin embargo, -y esta es una situación que aún no se ha explorado- algunos han comenzado a mencionar si cabría la posibilidad convocarla por vía referéndum para que solo se necesiten 29 diputados para lograrlo”, indicó.

El politólogo Sergio Araya explicó que el oficialismo necesitaría 38 votos para hacer reformas a la Constitución Política. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, el experto dijo que no se puede confirmar, pues el oficialismo no ha sido claro sobre la Tercera República.

¿Qué cambios le podría traer al país?

Araya señaló que tampoco está claro qué cambios se implementarían con la Tercera República, sin embargo, el Partido Pueblo Soberano, así como el gobierno de Rodrigo Chaves, ha reiterado en varias ocasiones la idea de una reelección.

“Se ha señalado a lo largo de este periodo de gobierno el tema de la reelección, es decir, quitar el que haya que esperar dos periodos sucesivos para volverse a postular para que sea una reelección continua”, dijo el politólogo.

También mencionó que podría haber cambios en la forma en que se eligen los magistrados y en el diseño de los esquemas de control de la gestión administrativa y financiera del Estado.

Otro cambio que podría implementarse es la división política-administrativa del país.

“Se validaría si se puede emigrar de un régimen presidencialista a uno parlamentario o semiparlamentario”, indicó Araya.

Unos de los cambios que se podría implementar son la forma en que se eligen los magistrados y el diseño de los esquemas de control de la gestión administrativa y financiera del Estado. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Podría hacer reformas

Con 31 diputados en la Asamblea Legislativa, el oficialismo podría tener las suficientes diputaciones para reformas de ley.

Sin embargo, para asuntos de mayoría calificada, como el nombramiento, reelección o no de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, reformas constitucionales, suspensión de derechos y garantías individuales, entre otros, no puede hacerlo. Para eso necesita el apoyo de diputaciones de otros partidos políticos.

“Para llegar a esa cifra tiene que negociar para impulsar determinados cambios que sí requiere mayoría calificada”, explicó el experto.

“Habría menos posibles dificultades para que pueda, más temprano, impulsar una agenda mucho más sustantiva, más allá de los cambios, de la Tercera República”, añadió.

