Óscar Izquierdo peleará por despido del AyA que considera como persecución política, esto es lo que hará

Óscar Izquierdo, diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), dará la pelea para defenderse de lo que considera un despido por persecución política.

Este martes se dio a conocer que, debido a una reestructuración en Acueductos y Alcantarillados (AyA), el puesto que desempeñó Izquierdo hasta antes de asumir la diputación y al que pensaba regresar una vez que terminara esta administración, desapareció, por lo que fue despedido.

El legislador asegura que todo se debe a una venganza política por ser crítico con el gobierno, por lo que tomará medidas legales para defenderse.

Oscar Izquierdo tomará acciones legales por su destitución en el AyA.

“Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto en mi vida pública. Este gobierno, en un acto de absoluta arbitrariedad y sin un solo criterio técnico válido, ha ordenado mi destitución del AyA, ignorando incluso la advertencia de su propia dirección jurídica.

“Es evidente que esto no es una reorganización, es una represalia directa por mi labor como jefe de fracción de la oposición y por no haberme doblegado ante las presiones del Ejecutivo. Si el gobierno cree que atacando mi sustento o el de mi familia me van a callar, se equivocan”, expresó este miércoles el verdiblanco.

Ya está preparando su defensa legal

Izquierdo dijo que ya está en conversaciones con su abogado para iniciar un proceso de defensa de lo que considera una completa injusticia. El primer paso es presentar el reclamo ante el AyA.

“Voy a hacer, por supuesto, una defensa legal de mi situación porque me parece que es absolutamente injusto, atropello y persecución política lo que estoy viviendo.

“No me van a amedrentar. Seguiré adelante con la frente en alto defendiendo a Costa Rica desde la Asamblea Legislativa y acudiendo a las instancias legales para que este atropello no quede impune”, aseguró el diputado.

Sospechaba que esto podía pasar

En setiembre pasado, cuando se iba a votar la primera solicitud del levantamiento de inmunidad contra el presidente Rodrigo Chaves, el jefe de fracción del PLN denunció en el plenario legislativo que no cedería ante las amenazas del Poder Ejecutivo.

Izquierdo aseguró que la Dirección Jurídica del AyA advirtió que la destitución no se podía hacer y que la Junta Directiva de la institución recibió una advertencia de una firma jurídica externa de que tampoco podía hacer la destitución, pero aun así hicieron la reestructuración, que solo tuvo un cambio: la eliminación de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales.

En las últimas horas ha circulado información de que, debido al despido del diputado, la nueva fracción liberacionista podría nombrarlo a partir de mayo próximo en algún puesto de la Asamblea Legislativa; incluso se habló del cargo de jefe de asesores.

Prensa de la fracción dijo que serán los nuevos diputados los que definan los puestos de confianza y que hasta el momento no hay nada confirmado al respecto.