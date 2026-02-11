Este es el nuevo motivo por el que conductores podrían recibir multa de 360 mil colones

Los diputados aprobaron en segundo debate un cambio en la ley que establece una nueva falta por la que los conductores podrían recibir una multa de 360 mil colones.

La iniciativa, presentada por el diputado Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana, plantea una nueva reglamentación para regular el uso de drogas ilícitas en los choferes.

Cambio en la ley establece que multa de 360 mil colones a choferes que manejen bajo los efectos de las drogas. (MOPT)

Hasta el momento solo se regulaba el tema del alcohol al volante; el uso de drogas ilícitas estaba en zona gris de la ley.

Con este cambio en la ley, los oficiales de tránsito tienen la potestad para sancionar a los conductores que manejan bajo la influencia de todo tipo de sustancias ilícitas que podrían influir en la conducción.

Reforma al Código Penal y la Ley de Tránsito

El texto aprobado reformó el Código Penal y la Ley de Tránsito para que el consumo de drogas ilícitas tenga el mismo castigo económico que manejar borracho.

Eso quiere decir que si un oficial lo detiene y usted da positivo por drogas, recibirá una multa de Categoría A, la más alta que establece la ley, que actualmente es de ¢360.000. Pero eso no es todo, también se expone a la acumulación de puntos en la licencia y hasta a que le quiten el vehículo.

Por medio de una prueba de saliva se detectará la sustancia ilícita. (Rafael Pacheco)

¿Cómo serán las pruebas en la calle?

Si usted se pregunta cómo harán los tráficos para saber si las personas consumieron alguna droga, aquí le explicamos el procedimiento.

- Primero el alcohol: El oficial siempre le pedirá primero la prueba de aire espirado (el “alcosensor”), algo que ya se aplica.

Los conductores tienen derecho a pedir un segundo análisis con otro dispositivo si no está de acuerdo y a verificar que el equipo esté bien calibrado.

- La prueba de saliva: Si el conductor sale negativo en la prueba de alcohol, pero el oficial nota que usted actúa raro, tiene los ojos rojos, habla extraño o tiene conductas sospechosas, podrá pedirle una muestra de saliva en la que se determinará si está bajo la influencia de alguna otra droga.

Horacio Alvarado fue quien presentó el proyecto que modificó la ley. (Albert Marín)

No es contra el consumo, es contra el peligro

El diputado Alvarado fue enfático en que la ley no busca criminalizar a quien consume, sino proteger a los demás conductores y peatones.

El objetivo es sacar de las carreteras a quienes, por estar bajo los efectos de sustancias, pierden los reflejos y pueden causar una tragedia.

Este cambio legal llega en un momento crítico, en el que los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas cada semana en nuestras carreteras.